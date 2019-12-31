Украина и Словакия подписали межоператорское соглашение о транзите газа
Газотранспортная система Украины и словацкая ГТС Eustream договорились о межоператорском техническом соглашении о транзите газа. Это последнее соглашение , необходимое для транзита с 2020 года.
Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в твиттере. По его словам, это отличная новость для энергетической безопасности Европы.
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Я поздравляю interconnection agreement, заключенное между Украиной и Словакией и решительно поддерживаемое Еврокомиссией. Все части для транзита газа по украинскому маршруту сейчас на месте,
— отметил политик.
К слову, Словакия — основное направление, куда направляется российский газ, проходящий транзитом через Украину.
Отметим, что в течение ноября-декабря 2019 года компания ОГТСУ договорилась о взаимодействии на европейских правилах со всеми соседними операторами:
- польской GAZ-SYSTEM S.A.,
- румынским TRANSGAZ,
- венгерским FGSZ ltd,
- молдавским "Молдовагаз",
- российским "Газпромом"
- словацким Eustream.
Какие соглашения подписали Украина и Россия:
- межоператорское соглашение, которое определяет технические вопросы взаимодействия операторов газотранспортных систем Украины и России,
- договор об организации транзита, который "Газпром" заключил с "Нафтогазом" (хотя должен был заключить с оператором ГТС Украины, однако именно "Нафтогаз" решили сделать посредником) — сделка, в которой собственно и говорится об условиях транзита российского газа через Украину, сроках, объемах и тому подобном.
- соглашение об отзыве исковых требований "Нафтогаза" к "Газпрому" на 12,2 миллиарда долларов в Стокгольмский арбитраж.
Кроме этого, в рамках договоренностей о транзите, Украина простила "Газпрому" штраф на сумму около 7,4 миллиарда долларов в антимонопольном деле.
В то же время, "Газпром" заплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.