Украина и Словакия подписали межоператорское соглашение о транзите газа

Газотранспортная система Украины и словацкая ГТС Eustream договорились о межоператорском техническом соглашении о транзите газа. Это последнее соглашение , необходимое для транзита с 2020 года.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в твиттере. По его словам, это отличная новость для энергетической безопасности Европы.

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Я поздравляю interconnection agreement, заключенное между Украиной и Словакией и решительно поддерживаемое Еврокомиссией. Все части для транзита газа по украинскому маршруту сейчас на месте,

— отметил политик.

At the same time, I welcome the interconnection agreement reached between #Ukraine and #Slovakia, and forcefully facilitated by the @EU_Commission. All pieces for the transit of gas via the Ukrainian route now in place. Great news for Europe's energy security! @Energy4Europe — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) December 30, 2019

К слову, Словакия — основное направление, куда направляется российский газ, проходящий транзитом через Украину.

Отметим, что в течение ноября-декабря 2019 года компания ОГТСУ договорилась о взаимодействии на европейских правилах со всеми соседними операторами:

польской GAZ-SYSTEM S.A.,

румынским TRANSGAZ,

венгерским FGSZ ltd,

молдавским "Молдовагаз",

российским "Газпромом"

словацким Eustream.

Какие соглашения подписали Украина и Россия:

межоператорское соглашение, которое определяет технические вопросы взаимодействия операторов газотранспортных систем Украины и России,

договор об организации транзита, который "Газпром" заключил с "Нафтогазом" (хотя должен был заключить с оператором ГТС Украины, однако именно "Нафтогаз" решили сделать посредником) — сделка, в которой собственно и говорится об условиях транзита российского газа через Украину, сроках, объемах и тому подобном.

соглашение об отзыве исковых требований "Нафтогаза" к "Газпрому" на 12,2 миллиарда долларов в Стокгольмский арбитраж.

Кроме этого, в рамках договоренностей о транзите, Украина простила "Газпрому" штраф на сумму около 7,4 миллиарда долларов в антимонопольном деле.

В то же время, "Газпром" заплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.