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      Украина и Словакия подписали межоператорское соглашение о транзите газа

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      Украина и Словакия подписали соглашение о транзите газа / kmu.gov.ua

      Газотранспортная система Украины и словацкая ГТС Eustream договорились о межоператорском техническом соглашении о транзите газа. Это последнее соглашение , необходимое для транзита с 2020 года.

      Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в твиттере. По его словам, это отличная новость для энергетической безопасности Европы.

      К теме: Коболев назвал "козыри" Украина, благодаря которым подписали газовое соглашение с Россией

      Я поздравляю interconnection agreement, заключенное между Украиной и Словакией и решительно поддерживаемое Еврокомиссией. Все части для транзита газа по украинскому маршруту сейчас на месте,
      — отметил политик.

      К слову, Словакия — основное направление, куда направляется российский газ, проходящий транзитом через Украину.

      Отметим, что в течение ноября-декабря 2019 года компания ОГТСУ договорилась о взаимодействии на европейских правилах со всеми соседними операторами:

      • польской GAZ-SYSTEM S.A.,
      • румынским TRANSGAZ,
      • венгерским FGSZ ltd,
      • молдавским "Молдовагаз",
      • российским "Газпромом"
      • словацким Eustream.

      Какие соглашения подписали Украина и Россия:

      • межоператорское соглашение, которое определяет технические вопросы взаимодействия операторов газотранспортных систем Украины и России,
      • договор об организации транзита, который "Газпром" заключил с "Нафтогазом" (хотя должен был заключить с оператором ГТС Украины, однако именно "Нафтогаз" решили сделать посредником) — сделка, в которой собственно и говорится об условиях транзита российского газа через Украину, сроках, объемах и тому подобном.
      • соглашение об отзыве исковых требований "Нафтогаза" к "Газпрому" на 12,2 миллиарда долларов в Стокгольмский арбитраж.

      Кроме этого, в рамках договоренностей о транзите, Украина простила "Газпрому" штраф на сумму около 7,4 миллиарда долларов в антимонопольном деле.

      В то же время, "Газпром" заплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Газ Нафтогаз Евросоюз ГТС Словакия
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