Україна і Словаччина підписали міжоператорську угоду щодо транзиту газу
Газотранспортна система України та словацька ГТС Eustream домовились про міжоператорську технічну угоду щодо транзиту газу. Це остання угода, необхідна для транзиту з 2020 року.
Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович у твітері. За його словами, це чудова новина для енергетичної безпеки Європи.
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Я вітаю interconnection agreement, укладену між Україною і Словаччиною і рішуче підтримувану Єврокомісією. Усі частини для транзиту газу українським маршрутом зараз на місці,
— зазначив політик.
До слова, Словаччина – основний напрямок, куди прямує російський газ, що проходить транзитом через Україну.
Відзначимо, що протягом листопада-грудня 2019 року компанія ОГТСУ домовилася про взаємодію на європейських правилах з усіма сусідніми операторами:
- польською GAZ-SYSTEM S.A.,
- румунським TRANSGAZ,
- угорським FGSZ ltd,
- молдовським "Молдовагаз",
- російським "Газпромом"
- словацьким Eustream.
Які угоди підписали Україна та Росія:
- міжоператорську угоду, яка визначає технічні питання взаємодії операторів газотранспортних систем України та Росії,
- договір про організацію транзиту, який "Газпром" уклав з "Нафтогазом" (хоча повинен був укласти з Оператором ГТС України, однак саме "Нафтогаз" вирішили зробити посередником) — угода, у якій власне і йдеться про умови транзиту російського газу через Україну, терміни, обсяги тощо.
- угоду про відкликання позивних вимог "Нафтогазу" до "Газпрому" на 12,2 мільярда доларів до Стокгольмського арбітражу.
Крім цього, в межах домовленостей про транзит, Україна пробачила "Газпрому" штраф на близько 7,4 мільярда доларів в антимонопольній справі.
Водночас, "Газпром" сплатив "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.