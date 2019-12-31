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      Україна і Словаччина підписали міжоператорську угоду щодо транзиту газу

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      Україна і Словаччина підписали угоду щодо транзиту газу / kmu.gov.ua

      Газотранспортна система України та словацька ГТС Eustream домовились про міжоператорську технічну угоду щодо транзиту газу. Це остання угода, необхідна для транзиту з 2020 року.

      Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович у твітері. За його словами, це чудова новина для енергетичної безпеки Європи.

      До теми: Коболєв назвав "козирі" України, завдяки яким підписали газову угоду з Росією

      Я вітаю interconnection agreement, укладену між Україною і Словаччиною і рішуче підтримувану Єврокомісією. Усі частини для транзиту газу українським маршрутом зараз на місці,
      — зазначив політик.

      До слова, Словаччина – основний напрямок, куди прямує російський газ, що проходить транзитом через Україну.

      Відзначимо, що протягом листопада-грудня 2019 року компанія ОГТСУ домовилася про взаємодію на європейських правилах з усіма сусідніми операторами:

      • польською GAZ-SYSTEM S.A.,
      • румунським TRANSGAZ,
      • угорським FGSZ ltd,
      • молдовським "Молдовагаз",
      • російським "Газпромом"
      • словацьким Eustream.

      Які угоди підписали Україна та Росія:

      • міжоператорську угоду, яка визначає технічні питання взаємодії операторів газотранспортних систем України та Росії,
      • договір про організацію транзиту, який "Газпром" уклав з "Нафтогазом" (хоча повинен був укласти з Оператором ГТС України, однак саме "Нафтогаз" вирішили зробити посередником) — угода, у якій власне і йдеться про умови транзиту російського газу через Україну, терміни, обсяги тощо.
      • угоду про відкликання позивних вимог "Нафтогазу" до "Газпрому" на 12,2 мільярда доларів до Стокгольмського арбітражу.

      Крім цього, в межах домовленостей про транзит, Україна пробачила "Газпрому" штраф на близько 7,4 мільярда доларів в антимонопольній справі.

      Водночас, "Газпром" сплатив "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Нафтогаз Газ Новини політики Словаччина ГТС Євросоюз
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