Україна і Словаччина підписали міжоператорську угоду щодо транзиту газу

Газотранспортна система України та словацька ГТС Eustream домовились про міжоператорську технічну угоду щодо транзиту газу. Це остання угода, необхідна для транзиту з 2020 року.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович у твітері. За його словами, це чудова новина для енергетичної безпеки Європи.

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Я вітаю interconnection agreement, укладену між Україною і Словаччиною і рішуче підтримувану Єврокомісією. Усі частини для транзиту газу українським маршрутом зараз на місці,

— зазначив політик.

At the same time, I welcome the interconnection agreement reached between #Ukraine and #Slovakia, and forcefully facilitated by the @EU_Commission. All pieces for the transit of gas via the Ukrainian route now in place. Great news for Europe's energy security! @Energy4Europe — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) December 30, 2019

До слова, Словаччина – основний напрямок, куди прямує російський газ, що проходить транзитом через Україну.

Відзначимо, що протягом листопада-грудня 2019 року компанія ОГТСУ домовилася про взаємодію на європейських правилах з усіма сусідніми операторами:

польською GAZ-SYSTEM S.A.,

румунським TRANSGAZ,

угорським FGSZ ltd,

молдовським "Молдовагаз",

російським "Газпромом"

словацьким Eustream.

Які угоди підписали Україна та Росія:

міжоператорську угоду, яка визначає технічні питання взаємодії операторів газотранспортних систем України та Росії,

договір про організацію транзиту, який "Газпром" уклав з "Нафтогазом" (хоча повинен був укласти з Оператором ГТС України, однак саме "Нафтогаз" вирішили зробити посередником) — угода, у якій власне і йдеться про умови транзиту російського газу через Україну, терміни, обсяги тощо.

угоду про відкликання позивних вимог "Нафтогазу" до "Газпрому" на 12,2 мільярда доларів до Стокгольмського арбітражу.

Крім цього, в межах домовленостей про транзит, Україна пробачила "Газпрому" штраф на близько 7,4 мільярда доларів в антимонопольній справі.

Водночас, "Газпром" сплатив "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.