Коболєв назвав "козирі" України, завдяки яким підписали газову угоду з Росією

Україна вперше мала дуже сильну позицію на газових переговорах з Росією. Завдяки цьому "Нафтогазу" вдалося підписати 5-річний контракт з "Газпромом" на транзит російського разу в ЄС через українську територію.

Керівник НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що підписання угоди стало результатом злагодженої роботи великої команди України – від президента та уряду до рядових співробітників "Нафтогазу". Завдяки цій роботі вдалось уникнути чергової газової кризи.

Головне: Україна та Росія підписали контракт на транзит газу на 5 років

Рекордні запаси газу, завершений анбандлінг, підготовлена та протестована до довготривалої роботи в реверсі ГТС, вчасні санкції проти "Північного потоку-2", новий стокгольмський арбітраж – це були козирі в нашій колоді, які ми наполегливо збирали останні роки,

– наголосив Коболєв.

Він відзначив, що головними перемогами від підписання контракту є те, що Київ сумарно отримав від російського "Газпрому" 5 мільярдів доларів, а ГТС України буде завантажена.

Коболєв також додав, що під час підготовки угод Україна "отримала від Єврокомісії чітке визнання надійності й ефективності української ГТС і транзитного маршруту".

Окрім того керівник "Нафтогазу" подякував міжнародним партнерам за підтримку України і захист її інтересів протягом складних переговорів. Зокрема, він висловив вдячність США "за дієву і дуже своєчасну підтримку справжньої енергетичної безпеки Європи".

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Газовий контракт між Україною і РФ: головне

Україна і Росія 30 грудня підписали у Відні контракт на транзит газу в ЄС терміном на 5 років. Розпочне Кремль здійснювати транзит з 1 січня 2020 року.

Вперше в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". До цього часу закупівлі газу в російського монополіста покривалися принципом "бери або плати" – невигідним для України та вигідним для Росії.

Мінімально гарантована прокачка українською ГТС – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири. Фактично прокачувати можна більше.

Президент Володимир Зеленський переконує, що упродовж цих 5 років Україна отримає щонайменше понад 7 мільярдів доларів.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук додав, що підписання угоди позитивно вплине на енергетичні ринки та стане значним фактором зниження ціни газу на ринку.

Додамо, окрім контракту на транзит газу, Україна та Росія також підписали угоду про врегулювання судових спорів. "Газпром" зобов'язався повністю припинити оскарження рішень Стокгольмського арбітражу. Це означає, що Україна може остаточно підбити підсумки арбітражних процесів, які тривали майже 6 років. А отримання більше 12 мільярдів доларів за новим позовом було б неможливим, якщо б транзит газу продовжився.

"Нафтогаз" на початку листопада 2019 року надіслав російському "Газпрому" позовні вимоги на суму 12 мільярдів доларів у якості компенсації за можливе припинення транзиту газу територією України.