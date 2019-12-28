Уряд погодив мирову угоду з "Газпромом"
Кабмін погодив підписання мирової угоди з російським "Газпромом". Рішення прийняли в межах домовленостей про продовження транзиту газу.
Угода стосується відмови України від штрафу на 7,4 мільярда доларів в антимонопольній справі, пише Інтерфакс-Україна.
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Схвалити проєкт Мирової угоди у справі за позовом публічного акціонерного товариства "Газпром" до держави Україна, яка розглядається арбітражним трибуналом,
– йдеться в тексті угоди.
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