Уряд погодив мирову угоду з "Газпромом"

Кабмін погодив підписання мирової угоди з російським "Газпромом". Рішення прийняли в межах домовленостей про продовження транзиту газу.

Угода стосується відмови України від штрафу на 7,4 мільярда доларів в антимонопольній справі, пише Інтерфакс-Україна.

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Схвалити проєкт Мирової угоди у справі за позовом публічного акціонерного товариства "Газпром" до держави Україна, яка розглядається арбітражним трибуналом,

– йдеться в тексті угоди.

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