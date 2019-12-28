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      Уряд погодив мирову угоду з "Газпромом"

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      Кабмін погодив мирову угоду з "Газпромом" / censor.net

      Кабмін погодив підписання мирової угоди з російським "Газпромом". Рішення прийняли в межах домовленостей про продовження транзиту газу.

      Угода стосується відмови України від штрафу на 7,4 мільярда доларів в антимонопольній справі, пише Інтерфакс-Україна.

      Читайте також: Транзит газу: переговори України та Росії можуть затягнутися на новорічні вихідні

      Схвалити проєкт Мирової угоди у справі за позовом публічного акціонерного товариства "Газпром" до держави Україна, яка розглядається арбітражним трибуналом, 
      – йдеться в тексті угоди.

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      Теги: Новини України Новини політики
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