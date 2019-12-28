Правительство согласовало мировое соглашение с "Газпромом": детали

Кабмин согласовал подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках договоренностей о продлении транзита газа. Документ касается отказа Украины от штрафа на 7,4 миллиарда долларов по антимонопольному делу.

Решение опубликовали на Правительственном портале.

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Одобрить проект Мирового соглашения в деле по иску публичного акционерного общества "Газпром" к государству Украина, которое рассматривается арбитражным трибуналом,

– говорится в тексте соглашения.

Речь идет об отказе Украины от штрафов, которые на "Газпром" наложил Антимонопольный комитет Украины. Общий размер штрафов – примерно 7,4 миллиарда долларов.

Отказ от штрафа является одним из условий продолжения транзита российского газа через Украину. Накануне "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги Россия должна была перечислить Украине согласно решению Стокгольмского арбитража.

В январе 2016 года Аантимонопольний комитет оштрафовал "Газпром" за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в Украине. Сумма штрафа составила почти 86 миллиардов гривен. Впоследствии из-за пени и процентов сумма удвоилась и выросла до 7,4 миллиарда долларов.

О газовых договоренностях Украины и России