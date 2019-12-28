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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Правительство согласовало мировое соглашение с "Газпромом": детали

      222 Читати новину українською
      Кабмин согласовал мировое соглашение с "Газпромом" / censor.net

      Кабмин согласовал подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках договоренностей о продлении транзита газа. Документ касается отказа Украины от штрафа на 7,4 миллиарда долларов по антимонопольному делу.

      Решение опубликовали на Правительственном портале.

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      Одобрить проект Мирового соглашения в деле по иску публичного акционерного общества "Газпром" к государству Украина, которое рассматривается арбитражным трибуналом,
      – говорится в тексте соглашения.

      Речь идет об отказе Украины от штрафов, которые на "Газпром" наложил Антимонопольный комитет Украины. Общий размер штрафов – примерно 7,4 миллиарда долларов.

      Отказ от штрафа является одним из условий продолжения транзита российского газа через Украину. Накануне "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги Россия должна была перечислить Украине согласно решению Стокгольмского арбитража.

      В январе 2016 года Аантимонопольний комитет оштрафовал "Газпром" за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в Украине. Сумма штрафа составила почти 86 миллиардов гривен. Впоследствии из-за пени и процентов сумма удвоилась и выросла до 7,4 миллиарда долларов.

      О газовых договоренностях Украины и России

      • 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и России достигли договоренности относительно принципиальных позиций о транзите российского газа через Украину.
      • По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей.
      • В нем говорится, что контракт на транзит газа заключат сроком на 5 лет с возможностью продления на тех же условиях еще на следующие 10 лет.
      • Согласно ему Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решениям Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" должен отказаться от новых претензий и отозвать иск против "Газпрома" на 12,25 миллиарда долларов. А Украина должна аннулировать штраф "Газпрома" на 7,4 миллиарда долларов.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Украина – Россия Газовый контракт Нафтогаз Газ Газпром
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