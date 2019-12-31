Коболев назвал "козыри" Украины, благодаря которым подписали газовое соглашение с Россией

Украина впервые имела очень сильную позицию на газовых переговорах с Россией. Благодаря этому "Нафтогазу" удалось подписать 5-летний контракт с "Газпромом" на транзит российского раза в ЕС через украинскую территорию.

Руководитель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что подписание соглашения стало результатом слаженной работы большой команды Украины – от президента и правительства до рядовых сотрудников "Нафтогаза". Благодаря этой работе удалось избежать очередного газового кризиса.

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Рекордные запасы газа, завершенный анбандлинг, подготовленный ​​и протестированный для долговременной работы в реверсе ГТС, своевременные санкции против "Северного потока-2", новый стокгольмский арбитраж – это были козыри в нашей колоде, которые мы настойчиво собирали последние годы,

– отметил Коболев.

Он отметил, что главными победами от подписания контракта является то, что Киев суммарно получит от российского "Газпрома" 5 миллиардов долларов, а ГТС Украины будет загружена.

Коболев также добавил, что во время подготовки соглашений Украина "получила от Еврокомиссии четкое признание надежности и эффективности украинской ГТС и транзитного маршрута".

Кроме того руководитель "Нафтогаза" поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и защиту ее интересов в течение сложных переговоров. В частности, он выразил благодарность США "за действенную и очень своевременную поддержку настоящей энергетической безопасности Европы".

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Газовый контракт между Украиной и РФ: главное

Украина и России 30 декабря подписали в Вене контракт на транзит газа в ЕС сроком на 5 лет. Начнет Кремль осуществлять транзит с 1 января 2020 года.

Впервые в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". До этого времени закупки газа у российского монополиста покрывались принципом "бери или плати" – невыгодным для Украины и выгодным для России.

Минимально гарантированная прокачка украинской ГТС – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Фактически прокачивать можно больше.

Президент Владимир Зеленский утверждает, что в течение этих 5 лет Украина получит не менее 7 миллиардов долларов.

Премьер-министр Алексей Гончарук добавил, что подписание соглашения положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке.

Добавим, кроме контракта на транзит газа, Украина и Россия также подписали соглашение об урегулировании судебных споров. "Газпром" обязался полностью прекратить обжалование решений Стокгольмского арбитража. Это означает, что Украина может окончательно подвести итоги арбитражных процессов, которые продолжались почти 6 лет. А получение более 12 миллиардов долларов по новому иску было бы невозможным, если бы транзит газа продолжился.

"Нафтогаз" в начале ноября 2019 года прислал российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 12 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа по территории Украины.