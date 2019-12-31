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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Стовідсоткової гарантії немає: Коболєв відповів, що буде у випадку порушення Росією газових угод

      104 Читать новость на русском
      Андрій Коболєв / naftogaz.com

      Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що ризик порушення Росією підписаних газових домовленостей існує. Водночас, він вказав на гарантії, які можуть убезпечити Україну від цих ризиків.

      Про це глава "Нафтогазу" розповів на брифінгу.

      Головне: Україна та Росія підписали контракт на транзит газу на 5 років

      Усе може бути, це життя. Стовідсоткової гарантії вам ніхто не дасть щодо будь-якого контрагента,
      – визнав Коболєв.

      За його словами, нова транзитна угода включає наступні "подушки безпеки":

      • європейське право,
      • чітко прописані гарантії, які за своєю суттю дуже близькі до концепції "качай або плати",
      • сума 7,2 мільярда доларів була прогарантована російською стороною як дохід, який українська сторона отримає протягом наступних 5 років.

      Коболєв також додав, що ця сума може бути й більшою. За його словами, замовлені обсяги – це лише мінімальні обсяги, які зараз бачить "Газпром". Більші обсяги, якщо вони будуть транспортувати українською системою, будуть транспортувати за вищим тарифом.

      Газовий контракт між Україною і РФ: головне

      • Україна і Росія 30 грудня підписали у Відні контракт на транзит газу в ЄС терміном на 5 років. Розпочне Кремль здійснювати транзит з 1 січня 2020 року.
      • Вперше в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". До цього часу закупівлі газу в російського монополіста покривалися принципом "бери або плати" – невигідним для України та вигідним для Росії.
      • Мінімально гарантована прокачка українською ГТС – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири. Фактично прокачувати можна більше.
      • Президент Володимир Зеленський переконує, що упродовж цих 5 років Україна отримає щонайменше понад 7 мільярдів доларів.
      • Прем'єр-міністр Олексій Гончарук додав, що підписання угоди позитивно вплине на енергетичні ринки та стане значним фактором зниження ціни газу на ринку.

      Додамо, окрім контракту на транзит газу, Україна та Росія також підписали угоду про врегулювання судових спорів. "Газпром" зобов'язався повністю припинити оскарження рішень Стокгольмського арбітражу. Це означає, що Україна може остаточно підбити підсумки арбітражних процесів, які тривали майже 6 років. А отримання більше 12 мільярдів доларів за новим позовом було б неможливим, якщо б транзит газу продовжився.

      "Нафтогаз" на початку листопада 2019 року надіслав російському "Газпрому" позовні вимоги на суму 12 мільярдів доларів у якості компенсації за можливе припинення транзиту газу територією України.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Газовий контракт Нафтогаз Газ Газпром Андрій Коболєв Україна – Росія
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