Гроші за транзит газу через Україну сплачують вчасно, – глава ГТС

Компанія газотранспортної системи України в повному обсязі отримує сплату за транзит російського газу через територію України з початку 2020 року.

Гроші вже перебувають на рахунках ГТС, про це повідомив глава компанії Сергій Макогон на своїй фейсбук-сторінці.

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Він визнав, що ці гроші надходять на рахунки від "Нафтогазу". Чи отримує передплату "Нафтогаз" від "Газпрому", Макогон не знає.

Оскільки надходить багато запитань і бачу багато спекуляцій, я хотів би пояснити, що незважаючи на те, що фізичні обсяги транзиту тимчасово знизилися до 35−45 мільйонів кубометрів на добу, оператор ГТС отримує оплату у повному обсязі з розрахунку 178 мільйонів кубометрів на добу,

– написав він.

Зазначимо, починаючи з 7:00 1 січня виконує всі заявки "Газпрому" в повному обсязі – транспортує газ з РФ в країни ЄС і Молдову в режимі 35-45 мільйонів кубометрів на добу.

Що цікаво, транзит газу через ГТС України 1 січня знизився уп’ятеро. Він становив 49,3 мільйона кубометрів. Це в 5,3 раза менше за середньодобовий показник за грудень 2019 року (261 мільйон кубометрів), або в 4,5 раза нижче порівняно з 31 грудня (220,1 ).

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