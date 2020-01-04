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      Гроші за транзит газу через Україну сплачують вчасно, – глава ГТС

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      Оператор ГТС отримує від "Нафтогазу" гроші за транзит російського газу в повному обсязі / 24 канал

      Компанія газотранспортної системи України в повному обсязі отримує сплату за транзит російського газу через територію України з початку 2020 року.

      Гроші вже перебувають на рахунках ГТС, про це повідомив глава компанії Сергій Макогон на своїй фейсбук-сторінці.

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      Він визнав, що ці гроші надходять на рахунки від "Нафтогазу". Чи отримує передплату "Нафтогаз" від "Газпрому", Макогон не знає.

      Оскільки надходить багато запитань і бачу багато спекуляцій, я хотів би пояснити, що незважаючи на те, що фізичні обсяги транзиту тимчасово знизилися до 35−45 мільйонів кубометрів на добу, оператор ГТС отримує оплату у повному обсязі з розрахунку 178 мільйонів кубометрів на добу,
      – написав він.

      Зазначимо, починаючи з 7:00 1 січня виконує всі заявки "Газпрому" в повному обсязі – транспортує газ з РФ в країни ЄС і Молдову в режимі 35-45 мільйонів кубометрів на добу.

      Що цікаво, транзит газу через ГТС України 1 січня знизився уп’ятеро. Він становив 49,3 мільйона кубометрів. Це в 5,3 раза менше за середньодобовий показник за грудень 2019 року (261 мільйон кубометрів), або в 4,5 раза нижче порівняно з 31 грудня (220,1 ).

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Газовий конфлікт Нафтогаз Газпром Газовий контракт Газ Новини України Новини політики
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