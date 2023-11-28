Подробнее об этом рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, эксперты слышали не только характерные звуки запуска ракет. Они слышали также многочисленное количество артиллерийских снарядов, вероятно, выпущенных с территории недалеко от ЗАЭС.
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Угроза возле ЗАЭС сохраняется
Очевидные военные действия вблизи АЭС угрожают ядерной безопасности и несут риски безопасности на площадке и могут подорвать пять принципов безопасности ЗАЭС, представленных на Совете Безопасности ООН в мае этого года,
– подчеркнул глава МАГАТЭ.
Это еще не всё. Гросси обратил внимание на "тревожные события последних дней". Речь идет о ракетах, запущенных недалеко от Запорожской АЭС. По его словам, они еще больше усугубляют беспокойство ядерной безопасностью.
Кроме того, в МАГАТЭ сообщили, что возобновили соединение с основной линией электропередач Запорожской атомной электростанции. Напомним, что внезапная остановка произошла на выходных.
Соединение было потеряно в воскресенье утром из-за короткого замыкания, которое, как сообщается, произошло примерно в 100 километрах к северу от места, но соединение с линией электропередачи было восстановлено позже в тот же вечер,
– отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Что происходит на ЗАЭС
- Так, в МАГАТЭ 26 ноября также заявляли, что слышали вероятные пуски ракет со стороны России. Впрочем, самого оружия не видели, ведь погода была плохой. Впрочем, сам звук указывал на работу РСЗО.
- Соответствующую информацию подтвердили в Энергоатоме. Там заявили, что Россия действительно использует ЗАЭС как огневую позицию, где размещает РСЗО, которыми бьют по территории Украины.
- Также украинское предприятие в очередной раз обратилось к мировому сообществу. Оно требует деоккупировать Запорожскую АЭС. Таким образом, можно гарантировать безопасную работу крупнейшего в Европе ядерного объекта.