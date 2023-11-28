Подробнее об этом рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, эксперты слышали не только характерные звуки запуска ракет. Они слышали также многочисленное количество артиллерийских снарядов, вероятно, выпущенных с территории недалеко от ЗАЭС.

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Угроза возле ЗАЭС сохраняется

Очевидные военные действия вблизи АЭС угрожают ядерной безопасности и несут риски безопасности на площадке и могут подорвать пять принципов безопасности ЗАЭС, представленных на Совете Безопасности ООН в мае этого года,

– подчеркнул глава МАГАТЭ.

Это еще не всё. Гросси обратил внимание на "тревожные события последних дней". Речь идет о ракетах, запущенных недалеко от Запорожской АЭС. По его словам, они еще больше усугубляют беспокойство ядерной безопасностью.

Кроме того, в МАГАТЭ сообщили, что возобновили соединение с основной линией электропередач Запорожской атомной электростанции. Напомним, что внезапная остановка произошла на выходных.

Соединение было потеряно в воскресенье утром из-за короткого замыкания, которое, как сообщается, произошло примерно в 100 километрах к северу от места, но соединение с линией электропередачи было восстановлено позже в тот же вечер,

– отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Что происходит на ЗАЭС