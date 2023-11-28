Детальніше про це розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. За його словами, експерти чули не лише характерні звуки запуску ракет. Вони чули також численну кількість артилерійських снарядів, імовірно, випущених з території неподалік ЗАЕС.

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Загроза біля ЗАЕС зберігається

Очевидні військові дії поблизу АЕС загрожують ядерній безпеці та несуть ризики безпеці на майданчику та потенційно можуть підірвати п'ять принципів безпеки ЗАЕС, що були представлені на Раді Безпеки ООН у травні цього року,

– наголосив глава МАГАТЕ.

Це ще не все. Гроссі звернув увагу на "тривожні події останніх днів". Мовиться про ракети, запущені неподалік Запорізької АЕС. За його словами, вони ще більше поглиблюють занепокоєння ядерною безпекою.

Крім того, у МАГАТЕ повідомили, що відновили з'єднання з основною лінією електропередач Запорізької атомної електростанції. Нагадаймо, що раптове припинення сталося на вихідних.

З'єднання було втрачено в неділю вранці через коротке замикання, яке, як повідомляється, сталося приблизно за 100 кілометрів на північ від місця, але з'єднання з лінією електропередачі було відновлено пізніше того ж вечора,

– зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Що відбувається на ЗАЕС