Дороги превратились в ручьи, поэтому машины вынуждены "плыть". Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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Какие последствия непогоды в Киеве

Днем 22 июля сильный ливень прошлась по Киеву. В результате непогоды есть подтопление некоторых улиц.

В Киеве затопило улицы: смотрите видео

Мощный ветер и ливень бушуют в столице: смотрите видео

Также вода добралась и до станции метро Театральная. Там работники были вынуждены самостоятельно бороться с последствиями непогоды.

Вода начала затапливать Театральную: смотрите видео

Очевидцы сообщают, что затапливало улицы Физкультуры, Антоновича, Кибальчича, Льва Толстого, Большую Васильковскую. А в Вышгороде машины были вынуждены "плыть". Также в результате непогоды по улице Константиновской затруднено движение для авто.

Машины "плывут" по дороге: смотрите видео

Из-за непогоды также задерживается ряд троллейбусов и трамваев. Говорится о движении троллейбусов №37, 37а по Братиславской. Также задерживаются трамваи №27, 28, 33, 35 по улице Закревского и Рейгана в результате скопления воды.

Также в Киеве фиксируется "деревопад". В частности, в Подольском районе на автомобили упало дерево.

Дерево упало на авто: смотрите видео

К слову, в Укргидрометцентре предупреждали об ухудшении погодных условий в Киеве и области с сохранением до конца суток 22 июля. Также объявлен I уровень опасности.