В начале июля в Киеве, который регулярно страдает от подтоплений во время ливней, утвердили план накрытия реки Лыбедь, одного из естественных коллекторов дождевой канализации. Реку должны накрыть бетоном возле будущего ТРЦ Ocean Mall, обустроив заезд к нему.

Депутаты Киевсовета согласовали план, но отправили на доработку именно из-за накрытия реки, потому что оно нарушает генплан и экологические ограничения.

24 Канал разобрался в ситуации с Лыбедью и выяснил в Киевавтодоре, где самые проблемные места подтоплений в Киеве и какие меры принимает город для борьбы с ситуацией.

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Лыбедь: бетон вместо реки

На заседании Киевсовета 4 июля депутаты рассмотрели и утвердили детальный план территории (ДПТ) в Голосеевском районе, где могут создать коллектор для реки Лыбедь, над которой проложат дорогу к новому торгово-развлекательному центру Ocean Mall.



Дорога над Лыбедью на инфографике ДПТ

ДПТ регулирует застройку в пределах бульвара Николая Михновского, улиц Большой Васильковской, Евгения Коновальца, Владимиро-Лыбедской, Казимира Малевича, железной дороги в Голосеевском районе. По утверждениям памятникоохранного сообщества "Цегла", ДПТ возле Лыбеди также предусматривает засыпку части реки для строительства заездов в ТРЦ Ocean Mall.

По данным сообщества, расходы по разработке плана оплатила компания Terra Project. Это застройщик ТРЦ Ocean Mall, связанный с бизнесменом Вагифом Алиевым.



Лыбедь возле Лыбедской площади / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Депутаты Киевсовета одобрили проект с правками. Они предусматривают создание рабочей группы с привлечением Киевской организации союза архитекторов, будут разработаны изменения в генплан столицы. Также депутаты проверят выполнение петиции "О признании долины реки Лыбедь зоной экологического бедствия" и Комплексной городской целевой программы экологического благополучия на 2022 – 2025 годы по благоустройству и экологическому оздоровлению бассейна Лыбеди.

Справочно! Река Лыбедь является притоком Днепра длиной 17 километров. Она протекает из Отрадного парка до улицы Борщаговской подземным руслом, далее – частично идет по поверхности до Саперно-Слободской улицы и впадает в Днепр ниже Южного моста. До советской эпохи Лыбедь была судоходной рекой.



В 2019 году вышел ДПТ Лыбедской площади, где проектировщики отмечали, что река Лыбедь сильно загрязнена из-за интенсивного движения автомобилей и железнодорожного транспорта. Вредные вещества и нефтепродукты попадают в коллектор с дождем и талым снегом. В плане предлагали накрыть реку коллектором длиной около 1,2 километра.

Автор проекта ДПТ архитектор Николай Ковлев на вопрос депутатов Киевсовета объяснил, что ДПТ касается жилой и социальной застройки. А участок реки определен генпланом, и накрытие коллектором должно было бы стать частью автомобильного подхода к Дарницкому железнодорожно-автомобильному мосту через Днепр.

В целом же, в действующем генплане говорится о создании магистрали от Дарницкого железнодорожного вокзала до Большой Кольцевой дороги, цель магистрали – вывод трафика из центра города.

Если по результатам исследований экологической декларации будет определено, что эта дорога не нужна, ее не будет. На проектные решения ДПТ это не влияет,

– отметил Ковлев.

По словам автора ДПТ, взятие участка реки в коллектор – перспектива на более 15 лет. Как утверждает депутат Киевсовета Людмила Ковалевская, ДПТ не соответствует генплану 2002 года, противоречит Киевской ландшафтной декларации, где русло Лыбеди признано зоной экологического бедствия, Программе экологического благополучия Киева на 2022 – 2025 годы, противоречит требованиям природоохранного законодательства, интересам общества и документам ЮНЕСКО. Поэтому касательно плана и были предложены правки.

Десятки проблемных локаций

Лыбедь – одна из крупнейших артерий дождевой канализации. Летом чуть ли не каждый мощный ливень в Киеве приводит к значительным подтоплениям. Под воду уходят улицы и транспортные развязки, подземные переходы, подтапливает торговые центры. Это усложняет и так непростую транспортную ситуацию в столице.

Основные причины подтоплений в Киеве – значительный возраст дождевой канализации и поднятие уровня воды в многочисленных реках и озерах. Во время ливней это уменьшает пропускную способность коллекторов дождевой канализации.

15 июня 2024 года Киев накрыл мощный ливень, не первый в теплом сезоне этого года. На улице Антоновича сорвало асфальт, потоком воды у автомобиля оторвало бампер, во многих районах города упали деревья, которые перекрыли проезжие части и тротуары. Подтоплен был также ТРЦ "Проспект" возле станции метро "Черниговская".

До этого мощный ливень с градом накрыл столицу 5 июня.



Ливень в Киеве / Фото twitter.com/DmytroNalyvaiko

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В комментарии 24 Каналу Киевавтодор называет в целом 64 проблемные локации в Киеве, которые подтапливает во время ливней. В частности, это:

в Голосеевском районе: угол проспекта Науки и улицы Пироговский путь, угол улиц Малевича и Байковой, улица Брожка от Фрометовской до Изюмской;

в Дарницком районе: улицы Ташкентская и Грузинская, подземные переходы под проспектом Бажана, угол проспекта Григоренко и улицы Драгоманова, угол переулка Гостиного и улицы Славгородской, жилые районы Осокорки и Бортничи;

в Деснянском районе: улица Братиславская на пересечении с улицами Малышко, Соловьяненко, Лесным проспектом, проспект Шухевича на углу с улицей Кибальчича, улица Путивльская;

в Днепровском районе: улица Кулиша, площади возле станций метро "Левобережная" и "Черниговская";

в Оболонском районе: улицы Приорская, Казанская, Богатырская, подземный переход на улице Героев Днепра возле супермаркета "Велмарт", угол улицы Героев Днепра и Оболонского проспекта;

в Печерском районе: улица Эспланадная, 2, бульвар Михновского, 23, угол улиц Маккейна и Иоанна Павла II, улица Бойчука, 43, Парковая дорога, улица Ковпака;

в Подольском районе: улица Кирилловская, 40, 86, угол Смородинского спуска, угол улицы Сырецкой, угол проспекта Европейского Союза и Вышгородской;

в Святошинском районе: подземные переходы на Кольцевой дороге, угол улиц Покотило и Кучера, улица Жолудева, бульвар Жуля Верна, улица Стеценко;

в Соломенском районе: улицы Винницкая, Василенко, Кайсарова, Ереванская, Нежинская, Индустриальный мост, проспекты Отрадный и Гузара, площадь Космонавтов;

в Шевченковском районе: тоннель возле станции метро "Дорогожичи", улицы Лагерная, Старовокзальная, Саксаганского, подземный переход на улице Довженко.



Улица Гетьмана возле Индустриального моста во время ливня / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

В чем причина подтоплений улиц в Киеве

Основные причины подтоплений улиц в Киеве – в устаревших коммуникациях и изменениях климата.

80% городской дождевой канализации спроектировано и построено в период с 1950-х по 1980-е годы. Существующие сечения коллекторов на отдельных участках не в состоянии принимать сверхрасчетные расходы дождевых вод, которые появляются в результате сверхнормативного количества осадков и залповых ливней. Еще одна причина: значительное увеличение непроницаемых покрытий за счет уменьшения зеленых территорий в результате интенсивной застройки города в течение последних двух десятилетий,

– прокомментировал 24 Каналу Олег Бурдужа, начальник управления по эксплуатационному содержанию улично-дорожной сети Киевавтодора.

В то же время при ливнях с сильными порывами ветра дождеприемные решетки засоряются листьями и мусором. Также в реках и озерах резко поднимается уровень воды во время осадков. Это происходит в таких водоемах:

река Лыбедь;

река Сырец;

река Нивка;

Дарницкий и Северо-Дарницкий мелиоканалы;

каскад озер Опечень на Оболони.

Это уменьшает пропускную способность коллекторов дождевой канализации, подключенных к этим водоемам. Также при резком повышении уровня воды в водоемах, в коллекторах, подключенных к ним, могут возникать гидроудары. Это и вызывает разрушение дорожного покрытия.

В декабре 2023 года в Киеве грунтовыми водами подтопило тоннели метро между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" синей линии. После аварии тоннель между станциями закрыли на ремонт ориентировочно на полгода, в настоящее время поезда курсируют челночным движением между станциями "Демиевская" и "Теремки", также организовано движение автобусов и троллейбусов по линии метро.



Кроме того, станции "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки" будут работать как укрытие.

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Как решают проблему

В коммунальной корпорации уверяют, что "в круглосуточном режиме выполняют возложенные на них обязанности".

Содержание и эксплуатация дождеприемной системы выполняется в соответствии с требованиями Технических правил ремонта и содержания улиц и дорог населенных пунктов, утвержденных приказом Минрегиона, в пределах финансирования, выделенного на ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети,

– объясняет Бурдужа.

По словам представителя Киевавтодора, очистка и ремонт сетей проводятся по планам работ каждого из предприятий корпорации.



Дождевой сад на улице Воскресенской / Фото КП по СЗН Днепровского района

В Днепровском районе Киева борьбу с осадками демонстрируют более прикладным путем. Местное коммунальное предприятие обустроило в сквере на улице Воскресенской дождевой сад.

Дождевые сады – это практическое решение для сбора избыточных осадков. Функция таких садов заключается в задержании и поглощении дождевой воды и избежание наводнений, а также сами сады способствуют очистке и увлажнению воздуха. Кстати, место выбрано именно такое, где постоянно во время осадков собирается большое количество воды, а высаженные цветы – влагопоглощающие злаковые и многолетние травы,

– отметили в КП по СЗН Днепровского района.

Такие садики обустраивают во всех районах столицы.