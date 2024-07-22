Дороги перетворились на струмки, тому машини вимушені "плисти". Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Які наслідки негоди в Києві

Удень 22 липня сильна злива пройшлася Києвом. Внаслідок негоди є підтоплення деяких вулиць.

У Києві затопило вулиці: дивіться відео

Потужний вітер та злива вирують у столиці: дивіться відео

Також вода дісталася і до станції метро Театральна. Там працівники були змушені самотужки боротися із наслідками негоди.

Вода почала затоплювати Театральну: дивіться відео

Очевидці повідомляють, що затоплювало вулиці Фізкультури, Антоновича, Кибальчича, Льва Толстого, Велику Васильківську. А у Вишгороді автівки були вимушені "плисти". Також внаслідок негоди вулицею Костянтинівською ускладнений рух для авто.

Автівки "пливуть" дорогою: дивіться відео

Через негоду також затримується низка тролейбусів та трамваїв. Мовиться про рух тролейбусів №37, 37а по Братиславській. Також затримуються трамваї №27, 28, 33, 35 по вулиці Закревського та Рейгана внаслідок скупчення води.

Також у Києві фіксується "деревопад". Зокрема, у Подільському районі на автомобілі впало дерево.

Дерево впало на авто: дивіться відео

До слова, в Укргідрометцентрі попереджали про погіршення погодних умов у Києві та області із збереженням до кінця доби 22 липня. Також оголошено I рівень небезпечності.