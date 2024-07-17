О непогоде первым сообщил Украинский гидрометцентр. Вскоре информацию об опасных метеорологических явлениях распространила Киевская городская военная администрация, – информирует 24 Канал.

Смотрите также Жара ослабеет, но еще не везде: синоптики назвали дату

Киев и регион ожидают непогоду

Синоптики предупреждают о первом уровне безопасности – то есть желтый – в Киеве и Киевской области.

Во второй половине дня 17 июля грозы, местами град, шквалы от 15 до 20 метров в секунду,

– пишут эксперты.

КГВА призывает не испугаться звуков грома, а также учитывать сильный ветер, соблюдая такие правила безопасности:

избегать парковки автомобилей под деревьями, рекламными щитами и электроопорами;

закрывать окна, двери и чердаки в домах;

убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут представлять опасность падения на улицу.

Смотрите также Чрезвычайная жара – местами целых 40 градусов и выше: прогноз погоды на 17 июля

Ранее, вечером 16 июля, столицей нашего государства прошлась непогода. Фиксировали местами подтоплений, шквальный ветер и обрушение деревьев. Власти призвали людей быть осторожными.