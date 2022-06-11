Прохладнее всего будет на Западе. В частности, в Прикарпатье прогнозируют только +23...+25 градусов. Во Львове и Тернополе прогнозируют +24...+26 градусов.
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На Востоке температура воздуха прогреется до +29…+32 градусов. На Юге обещают до +33 градусов. На Севере – +27…+30 градусов тепла.
Теплее всего будет в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях. По данным синоптиков, там температура воздуха прогреется до 33 градусов.
В столице прогнозируют +28...+30 градусов.
Прогноз синоптикини Диденко
Наталья Диденко заявила, что на Зеленое воскресенье жары в Украине будет хватать. Украинская синоптика не отметила, что температура воздуха прогреется до +27…+32 градусов.
На Зеленое воскресенье в Украине жары будут хватать. Чуть меньше будет на Западе, ослабят градусы короткие грозовые дожди и на Севере, ожидается +24...+29 градусов.
– говорится в сообщении.
По словам Диденко, кратковременные грозовые дожди в воскресенье практически повсюду прокатятся. В то же время, они могут быть крайне неравномерными.
Каким будет июнь 2022 года
- Синоптики прогнозируют, что в июне 2022 года украинцам придется пережить аномальную жару. Тем временем к июньским дождям готовиться не стоит. Осадков будет очень мало. Особенно – на Западе и Востоке.
- В целом этот июнь будет более жарким, чем все предыдущие за последние 30 лет. И все лето будет отличаться высокой температурой.
Прогноз погоды в городах Украины.
Ужгород – +25...+27;
Львов – +24...+26;
Ивано-Франковск – +23...+25;
Тернополь – +24...+26;
Черновцы – +25...+27;
Хмельницкий – +25…+27;
Луцк – +25...+27;
Ровно – +25…+27;
Житомир – +28…+30;
Винница – +30...+32;
Одесса – +27…+29;
Николаев – +31...+33;
Херсон – +31...+33;
Симферополь – +28…+30;
Кропивницкий – +30…+32;
Черкассы – +31…+33;
Чернигов – +27...+29;
Суммы – +28…+30;
Полтава – +30…+32;
Днепр – +31...+33;
Запорожье – +31...+33;
Донецк – +29...+31;
Луганск – +30...+32;
Харьков – +29…+31;
Киев – +28…+30.
Прогноз погоды на 12 июня. / Карта Укргидрометцентра.