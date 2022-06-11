Найпрохолодніше буде на Заході. Зокрема, на Прикарпатті прогнозують лише +23...+25 градусів. У Львові та Тернополі прогнозують +24...+26 градусів.
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На Сході температура повітря прогріється до +29...+32 градусів. На Півдні обіцяють до +33 градусів. На Півночі – +27...+30 градусів тепла.
Найтепліше буде у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях. За даними синоптиків, там температура повітря прогріється до +33 градусів.
У столиці прогнозують +28...+30 градусів.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко заявила, що на Зелену неділю спеки в Україні вистачатиме. Українська синоптикиня наголосила, що температура повітря прогріється до +27…+32 градусів.
На Зелену неділю в Україні спеки вистачатиме. Трохи менше її буде на Заході, послаблять градуси короткі грозові дощі й на Півночі, очікується +24...+29 градусів.
– мовиться у повідомленні.
За словами Діденко, короткочасні грозові дощі у неділю практично повсюди прокотяться. Водночас вони можуть бути вкрай нерівномірними.
Яким буде червень 2022
- Синоптики прогнозують, що у червні 2022 українцям доведеться пережити аномальну спеку. Тим часом до червневих дощів готуватися не варто. Опадів буде дуже мало. Особливо – на Заході та Сході.
- Загалом цей червень буде спекотнішим, аніж всі попередні за останні 30 років. Та й усе літо відрізнятиметься високою температурою.
Прогноз погоди у містах України 11 червня
Ужгород – +25...+27;
Львів – +24...+26;
Івано-Франківськ – +23...+25;
Тернопіль – +24...+26;
Чернівці – +25...+27;
Хмельницький – +25...+27;
Луцьк – +25...+27;
Рівне – +25...+27;
Житомир – +28...+30;
Вінниця – +30...+32;
Одеса – +27...+29;
Миколаїв – +31...+33;
Херсон – +31...+33;
Сімферополь – +28...+30;
Кропивницький – +30...+32;
Черкаси – +31...+33;
Чернігів – +27...+29;
Суми – +28...+30;
Полтава – +30...+32;
Дніпро – +31...+33;
Запоріжжя – +31...+33;
Донецьк – +29...+31;
Луганськ – +30...+32;
Харків – +29...+31;
Київ – +28...+30.
Прогноз погоди на 12 червня / Карта Укргідрометцентру