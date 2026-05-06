Грозы и дожди суют в Украину: синоптикиня сказала, когда начнется период осадки

После сухой и теплой погоды в Украину вскоре начнет заходить атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди и грозы. В основном соответствующие осадки будут иметь летний характер и охватят ряд регионов.

Об этом рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном комментарии для 24 Канала.

Смотрите также Сеть "шокировали" термометрами с +40: что говорят на это синоптики

Где выпадут дожди?

Наталья Птуха рассказала, что с 7 мая в Украину с западного направления начнет поступать атмосферный фронт, который принесет в западную часть страны кратковременные дожди. Местами они даже будут сопровождаться грозами.

То есть осадки будут уже такого, так сказать, летнего характера из-за поступления с запада атмосферного фронта, потом он сместится,

– рассказала она.

По ее словам, 8 мая атмосферный фронт сместится дальше по территории страны, в дальнейшем кратковременные дожди и грозы прогнозируют в западных, северных и Винницкой областях. В то же время в остальных областях осадков не предвидится.

Представительница Укргидрометцентра уточнила, что этот атмосферный фронт не будет слишком активным и будет проходить через Украину постепенно, в течение нескольких дней. В последующие дни осадки распространятся и на другие регионы страны.

Так, 9 мая дожди и грозы ожидаются в северных, большинстве центральных, а также Одесской и Николаевской областях. Зато в других регионах в это время будет преобладать в основном сухая погода. Впоследствии дождей станет меньше.

Синоптик также отметила, что 10 мая фронт постепенно будет покидать территорию Украины через северо-восток. Ночью осадки еще возможны на северо-востоке, а днем дожди и грозы охватят восточные и южные регионы.

"Хронологически начиная с 7 мая атмосферный фронт зайдет на запад Украины, а затем 10 мая уже выйдет через юго-восток. Но на температуры эти дожди сильно влиять не будут", – подчеркнула Наталья Птуха.

Чем характерны кратковременные дожди?

На фоне вышеупомянутого Наталья Птуха объяснила, что эти кратковременные дожди скорее всего будут иметь преимущественно летний характер и иногда могут быть ливневыми. Их интенсивность будет зависеть от количества влаги в атмосфере.

Также на это будут влиять особенности рельефа, маршрут прохождения атмосферного фронта и степени прогревания воздуха и земной поверхности. Причиной называют постепенный переход к летнему режиму осадков.

Когда мы говорим, что это кратковременные дожди летнего характера, то они не всегда могут быть небольшие. Это могут быть и умеренные осадки, просто не длительные – как летом, ведь уже переходим на этот режим осадков. То есть это кратковременный этап, но по количеству осадков распределение может быть неравномерным,

– добавила она.

О чем еще сообщали?

В ближайшие дни в Украине ожидается преимущественно стабильная погода без существенных изменений и резких атмосферных колебаний. В большинстве областей прогнозируют довольно жаркие условия из-за влияния поля повышенного давления.

Зато возвращение заморозков на территорию Украины маловероятно, по крайней мере до конца первой декады текущего месяца. Причиной этого синоптики называют влияние сформированной более теплой воздушной массы.

Кстати. Во Львове за прошедшие сутки зафиксировали новый температурный рекорд за 5 мая, как составляет +27,4 градуса. Предыдущий рекордный показатель держался с 1969 года.