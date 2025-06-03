Согласно прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Киеве температура воздуха составляет 26 – 28 градусов тепла. Однако не обойдется без осадков, передает 24 Канал.

Смотрите также Температура выше нормы и сильные ливни: синоптик рассказал, какой будет погода летом 2025 года

Непогода в Киеве

Синоптики предупредили, что в половине дня с удержанием до конца суток 3 июня в городе будет гроза, град и шквал ветра 15 – 20 метров в секунду.

️Погодние условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– отметили в гидрометцентре.

Сейчас тенденций к заморозкам нет. Температурный фон будет, наоборот, несколько повышаться начиная где-то с 3 – 4 числа.

Июнь в Украине будет немного теплее климатической нормы, со среднемесячной температурой +19 – +23 градуса.

Количество осадков ожидается в пределах нормы, с неравномерным распределением, что характерно для летнего периода.