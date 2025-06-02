Именно поэтому в таких прогнозах можно уверенно говорить только о будущих тенденциях температурного режима и количестве осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Meteoprog.

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Какой будет погода летом 2025 года

Синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что в этом году весенний период на территории Украины оказался достаточно контрастным, ведь в марте наблюдались рекордно высокие температурные показатели, тогда как май удивил украинцев длительными холодами и заморозками, особенно в северных и западных областях.

По его словам, начиная с 2020 года практически каждый май был или в пределах нормы по температуре, или прохладным. По мнению Кибальчича, это следствие стремительного потепления в Арктическом регионе.

Он объясняет, что чем выше температура в приполярной области, тем меньше межширотный температурный градиент и чаще наблюдаются меридиональные синоптические процессы над Европой весной и в начале лета, которые способствуют проникновению арктических воздушных масс в южные широты.

Однако синоптик говорит, что метеорологическое лето уже началось на большей части территории Украины, за исключением западных областей, где еще продолжается период аномально холодной погоды.

Какой будет погода в июне

По данным Кибальчича, в Украине ожидается теплый июнь со среднемесячной температурой в пределах +18 – +23 градусов тепла, что на 0,5 – 1,8 градуса выше нормы. Количество осадков прогнозируется в пределах нормы, но местами на западе и севере на 20 – 40 % меньше нормы.

Он отмечает, что рекордной жары в июне не предвидится. Однако повторяемость опасных погодных явлений, в частности сильных ливней, града и шквалов, может быть достаточно высокой. Именно поэтому синоптик советует внимательно следить за прогнозами и оперативными штормовыми предупреждениями от официальных источников.

Какие погодные условия прогнозируют в июле

В июле, традиционно, чаще всего наблюдаются самые жаркие дни, когда дневная температура достигает +35 градусов тепла и выше, а ночью – не опускается ниже +20 градусов. Этот год также не будет исключением.

Наиболее вероятный период с дневной температурой более +30 градусов ожидается во второй половине месяца. Синоптик отмечает, что подобные показатели уже практически являются нормой для нашего региона, а длительные "волны жары" становятся все более экстремальными, особенно в южных, центральных и восточных областях.

Количество осадков в июле будет несколько ниже нормы. Стоит отметить, что вследствие этого есть риски возникновения природных пожаров и развития почвенной засухи в некоторых областях Украины. Средняя температура июля также прогнозируется выше нормы на 0,7 – 2,0 градусов и будет колебаться в пределах +20 – +25 градусов.

Какая погода ожидается в августе

В августе жаркая погода также предполагается на большей части территории Украины, особенно в первой половине месяца. В этот период обычно наблюдаются местные синоптические процессы и господство тропических и субтропических воздушных масс, которые имеют пустынное происхождение.

В связи с этим температурный фон, с большой вероятностью, будет превышать норму на 2,0 – 2,5 градуса. Однако рекордной жары, подобной той, которая фиксировалась в прошлом году, пока не предвидится.

Количество осадков в августе будет традиционно меньше нормы, особенно на Левобережье, где существуют риски развития длительной засухи.

Подытоживая, отметим, что средняя летняя температура в 2025 году прогнозируется выше климатической нормы примерно на 1,1 – 2,5 градуса.

Вместе с тем, ни один из месяцев не станет рекордно жарким, поскольку пока нет предпосылок для этого. Осадки будут распределяться по территории неравномерно, местами будут фиксироваться сильные ливни, и в целом летний сезон отметится повышенной грозовой деятельностью и более частыми случаями опасных и стихийных погодных явлений конвективного происхождения,

– говорит Игорь Кибальчич.

Однако, он также добавляет, что правдивость прогнозов погодных условий с заблаговременностью более одного месяца обычно составляет не более 60 – 65%, что существенно ниже, чем в декадных или месячных прогнозах.