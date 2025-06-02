Саме тому в таких прогнозах можна впевнено говорити лише про майбутні тенденції температурного режиму та кількість опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Meteoprog.

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Якою буде погода влітку 2025 року

Синоптик Ігор Кібальчич зазначає, що цього року весняний період на території України виявився досить контрастним, адже у березні спостерігалися рекордно високі температурні показники, тоді як травень здивував українців тривалими холодами та заморозками, особливо в північних та західних областях.

За його словами, починаючи з 2020 року практично кожен травень був або в межах норми за температурою, або прохолодним. На думку Кібальчича, це наслідок стрімкого потепління в Арктичному регіоні.

Він пояснює, що чим вища температура у приполярній області, тим меншим є міжширотний температурний градієнт і частіше спостерігаються меридіональні синоптичні процеси над Європою навесні та на початку літа, які сприяють проникненню арктичних повітряних мас у південні широти.

Проте синоптик каже, що метеорологічне літо вже почалося на більшій частині території України, за винятком західних областей, де ще триває період аномально холодної погоди.

Якою буде погода в червні

За даними Кібальчича, в Україні очікується теплий червень із середньомісячною температурою в межах +18 – +23 градусів тепла, що на 0,5 – 1,8 градуса вище норми. Кількість опадів прогнозується в межах норми, але місцями на заході та півночі на 20 – 40 % менше норми.

Він зазначає, що рекордної спеки в червні не передбачається. Проте повторюваність небезпечних погодних явищ, зокрема сильних злив, граду та шквалів, може бути досить високою. Саме тому синоптик радить уважно стежити за прогнозами та оперативними штормовими попередженнями від офіційних джерел.

Які погодні умови прогнозують у липні

У липні, традиційно, найчастіше спостерігаються найспекотніші дні, коли денна температура сягає +35 градусів тепла і вище, а вночі – не опускається нижче +20 градусів. Цей рік також не буде винятком.

Найбільш ймовірний період із денною температурою понад +30 градусів очікується в другій половині місяця. Синоптик зазначає, що подібні показники вже практично є нормою для нашого регіону, а тривалі хвилі спеки стають все більш екстремальними, особливо в південних, центральних та східних областях.

Кількість опадів у липні буде дещо нижчою за норму. Варто зазначити, що внаслідок цього є ризики виникнення природних пожеж і розвитку ґрунтової посухи в деяких областях України. Середня температура липня також прогнозується вище норми на 0,7 – 2,0 градусів і коливатиметься в межах +20 – +25 градусів.

Яка погода очікується в серпні

У серпні спекотна погода також передбачається на більшій частині території України, особливо в першій половині місяця. У цей період зазвичай спостерігаються місцеві синоптичні процеси та панування тропічних і субтропічних повітряних мас, які мають пустельне походження.

У зв'язку з цим температурний фон, з великою ймовірністю, перевищуватиме норму на 2,0 – 2,5 градуси. Проте рекордної спеки, подібної до тієї, яка фіксувалася минулого року, наразі не передбачається.

Кількість опадів у серпні буде традиційно меншою за норму, особливо на Лівобережжі, де існують ризики розвитку тривалої посухи.

Підсумовуючи, зазначимо, що середня літня температура у 2025 році прогнозується вищою за кліматичну норму приблизно на 1,1 – 2,5 градуси.

Разом з тим, жоден із місяців не стане рекордно спекотним, оскільки наразі немає передумов для цього. Опади розподілятимуться територією нерівномірно, місцями фіксуватимуться сильні зливи, і загалом літній сезон відзначиться підвищеною грозовою діяльністю та частішими випадками небезпечних і стихійних погодних явищ конвективного походження,

– каже Ігор Кібальчич.

Однак, він також додає, що правдивість прогнозів погодних умов із завчасністю більше одного місяця зазвичай становить не більше 60 – 65 %, що є суттєво нижчою, ніж у декадних або місячних прогнозах.