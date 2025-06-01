Та чи буде вже +30 градусів, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Спека в Україні

Найближчими днями різкої зміни погоди не прогнозують. Україна буде залишатися в такому температурному режимі та періодично з дощами.

У найближчій синоптичній перспективі тридцяток у більшості регіонів не очікується. Може десь по Південному Сходу, але досить локально,

– наголосила Наталія Птуха.

В Укргідрометцентрі уточнили, що погода буде нестійкою. Вночі 2 червня на Волині, Львівщині, Закарпатті, удень у західних, Житомирській, Вінницькій, подекуди Київській області й на крайньому Півдні, протягом 3 – 4 червня в більшості областей короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Уночі +11 – +20 градусів, удень +23 – +28 градусів. На Півдні та Сході до +31 градуса. 3 червня в західних, 4 червня й у північних областях +19 – +25 градусів.