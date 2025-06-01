Но будет ли уже +30 градусов, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Обратите внимание Будет ли в июне сильная жара, много дождей с грозами: погода на месяц

Жара в Украине

В ближайшие дни резкого изменения погоды не прогнозируют. Украина будет оставаться в таком температурном режиме и периодически с дождями.

В ближайшей синоптической перспективе тридцаток в большинстве регионов не ожидается. Может где-то по Юго-Востоку, но достаточно локально,

– отметила Наталья Птуха.

В Укргидрометцентре уточнили, что погода будет неустойчивой. Ночью 2 июня на Волыни, Львовщине, Закарпатье, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской области и на крайнем Юге, в течение 3 – 4 июня в большинстве областей кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью +11 – +20 градусов, днем +23 – +28 градусов. На Юге и Востоке до +31 градуса. 3 июня в западных, 4 июня и в северных областях +19 – +25 градусов.