Кроме этого, местами ожидаются грозы, град и шквалы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, по всей стране будет переменная облачность, тогда как на западе – облачно с прояснениями. Ночью на северо-западе страны, а днем и в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.

На Волыни, в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях возможны значительные дожди. На остальной территории день пройдет без осадков. Ветер в течение суток будет преимущественно юго-западным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем – от +24 до +29 градусов тепла. Зато на юге и востоке страны столбики термометров будут показывать до +32 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +26...+28;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львов +20...+22;
  • Ивано-Франковск +21...+23;
  • Тернополь +21...+23;
  • Черновцы +21...+23;
  • Хмельницкий +21...+23;
  • Луцк +19...+21;
  • Ровно +19...+21;
  • Житомир +24...+26;
  • Винница +28...+30;
  • Одесса +27...+29;
  • Николаев +28...+30;
  • Херсон +29...+31;
  • Симферополь +26...+28;
  • Кропивницкий +28...+30;
  • Черкассы +28...+30;
  • Чернигов +26...+28;
  • Сумы +26...+28;
  • Полтава +28...+30;
  • Днепр +29...+31;
  • Запорожье +29...+31;
  • Донецк +27...+29;
  • Луганск +28...+30;
  • Харьков +28...+30.

Прогноз погоды в Украине на 3 июня
Прогноз погоды в Украине на 3 июня / Скриншот карты Укргидрометцентра