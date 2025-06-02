Кроме этого, местами ожидаются грозы, град и шквалы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, по всей стране будет переменная облачность, тогда как на западе – облачно с прояснениями. Ночью на северо-западе страны, а днем и в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.

На Волыни, в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях возможны значительные дожди. На остальной территории день пройдет без осадков. Ветер в течение суток будет преимущественно юго-западным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем – от +24 до +29 градусов тепла. Зато на юге и востоке страны столбики термометров будут показывать до +32 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +26...+28;

Ужгород +23...+25;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +21...+23;

Тернополь +21...+23;

Черновцы +21...+23;

Хмельницкий +21...+23;

Луцк +19...+21;

Ровно +19...+21;

Житомир +24...+26;

Винница +28...+30;

Одесса +27...+29;

Николаев +28...+30;

Херсон +29...+31;

Симферополь +26...+28;

Кропивницкий +28...+30;

Черкассы +28...+30;

Чернигов +26...+28;

Сумы +26...+28;

Полтава +28...+30;

Днепр +29...+31;

Запорожье +29...+31;

Донецк +27...+29;

Луганск +28...+30;

Харьков +28...+30.



Прогноз погоды в Украине на 3 июня / Скриншот карты Укргидрометцентра