Кроме этого, местами ожидаются грозы, град и шквалы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
По данным Укргидрометцентра, по всей стране будет переменная облачность, тогда как на западе – облачно с прояснениями. Ночью на северо-западе страны, а днем и в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.
На Волыни, в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях возможны значительные дожди. На остальной территории день пройдет без осадков. Ветер в течение суток будет преимущественно юго-западным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем – от +24 до +29 градусов тепла. Зато на юге и востоке страны столбики термометров будут показывать до +32 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +26...+28;
- Ужгород +23...+25;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +21...+23;
- Тернополь +21...+23;
- Черновцы +21...+23;
- Хмельницкий +21...+23;
- Луцк +19...+21;
- Ровно +19...+21;
- Житомир +24...+26;
- Винница +28...+30;
- Одесса +27...+29;
- Николаев +28...+30;
- Херсон +29...+31;
- Симферополь +26...+28;
- Кропивницкий +28...+30;
- Черкассы +28...+30;
- Чернигов +26...+28;
- Сумы +26...+28;
- Полтава +28...+30;
- Днепр +29...+31;
- Запорожье +29...+31;
- Донецк +27...+29;
- Луганск +28...+30;
- Харьков +28...+30.
Прогноз погоды в Украине на 3 июня / Скриншот карты Укргидрометцентра