Окрім цього, подекуди очікуються грози, град та шквали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
За даними Укргідрометцентру, по всій країні буде мінлива хмарність, тоді як на заході – хмарно з проясненнями. Вночі на північному заході країни, а вдень і у західних, північних та більшості центральних областей очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду.
На Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині можливі значні дощі. На решті територій день мине без опадів. Вітер впродовж доби буде переважно південно-західним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень – від +24 до +29 градусів тепла. Натомість на півдні та сході країни стовпчики термометрів показуватимуть до +32 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +26...+28;
- Ужгород +23...+25;
- Львів +20...+22;
- Івано-Франківськ +21...+23;
- Тернопіль +21...+23;
- Чернівці +21...+23;
- Хмельницький +21...+23;
- Луцьк +19...+21;
- Рівне +19...+21;
- Житомир +24...+26;
- Вінниця +28...+30;
- Одеса +27...+29;
- Миколаїв +28...+30;
- Херсон +29...+31;
- Сімферополь +26...+28;
- Кропивницький +28...+30;
- Черкаси +28...+30;
- Чернігів +26...+28;
- Суми +26...+28;
- Полтава +28...+30;
- Дніпро +29...+31;
- Запоріжжя +29...+31;
- Донецьк +27...+29;
- Луганськ +28...+30;
- Харків +28...+30.
Прогноз погоди в Україні на 3 червня / Скриншот карти Укргідрометцентру