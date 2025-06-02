Окрім цього, подекуди очікуються грози, град та шквали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, по всій країні буде мінлива хмарність, тоді як на заході – хмарно з проясненнями. Вночі на північному заході країни, а вдень і у західних, північних та більшості центральних областей очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду.

На Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині можливі значні дощі. На решті територій день мине без опадів. Вітер впродовж доби буде переважно південно-західним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень – від +24 до +29 градусів тепла. Натомість на півдні та сході країни стовпчики термометрів показуватимуть до +32 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +26...+28;

Ужгород +23...+25;

Львів +20...+22;

Івано-Франківськ +21...+23;

Тернопіль +21...+23;

Чернівці +21...+23;

Хмельницький +21...+23;

Луцьк +19...+21;

Рівне +19...+21;

Житомир +24...+26;

Вінниця +28...+30;

Одеса +27...+29;

Миколаїв +28...+30;

Херсон +29...+31;

Сімферополь +26...+28;

Кропивницький +28...+30;

Черкаси +28...+30;

Чернігів +26...+28;

Суми +26...+28;

Полтава +28...+30;

Дніпро +29...+31;

Запоріжжя +29...+31;

Донецьк +27...+29;

Луганськ +28...+30;

Харків +28...+30.



Прогноз погоди в Україні на 3 червня / Скриншот карти Укргідрометцентру