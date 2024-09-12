Синоптики и КГВА предупреждали киевлян о грозе до конца суток. Они призвали не пугаться грома, но одновременно следить за сообщениями о тревоге. И позаботиться о своей безопасности, пройдя в укрытие в случае необходимости.

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Гроза в Киеве

На юге и в центре Украины наблюдается грозовая активность с кратковременными дождями различной интенсивности. Траектория смещения грозовых очагов направлена в сторону Киевщины. В ближайшее время эта грозовая полоса достигнет нашей области, поэтому вечером в столичном регионе может греметь. Не пугайтесь и не забудьте зонтик!

– написали в Укргидрометцентре.

Черные дождевые облака на Троещине / Фото из киевских пабликов

Начало грозы в Киеве 12 сентября: смотрите видео

Последствия не заставили себя ждать.

На улице Липкивского на Соломенке разбросало дорожные ограничители: смотрите видео

Впрочем, пока нет традиционных для непогоды сообщений о затопленных улицах или подземных переходах.

Молния озаряет небо: смотрите видео

Иногда в кадр попадают несколько молний сразу.

Важно! Во время грозы нельзя умываться, принимать ванну и держать в руках металлические предметы. Воздержитесь от телефонных звонков, но если это необходимо – сделайте это сразу же после очередного грозового разряда, быстро использовав небольшую паузу до следующего разряда.