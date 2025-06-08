Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы. Жители делятся кадрами с последствиями бури.

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Непогода в Ровенской области

Сильный дождь с грозой и шквальным ветром наблюдали жители Ровенской области. В частности, в Дубенском районе выпал град.

У гидрометцентре накануне объявили 1-й уровень опасности – желтый.

Жители Ровенской области показали последствия бури: смотрите фото

В ближайший час и до конца суток 8 июня по городу Ровно и области ожидается значительный дождь, грозы, град и шквалы 17 – 22 метров в секунду!

– предупреждали синоптики в 19:06.

Сильный дождь со шквалами бушевали в области: смотрите видео

Из-за непогоды на Ровенщине попадали деревья: смотрите видео

Местные делятся кадрами грозового неба: смотрите фото

Буря бушевала на Дубенщине: смотрите видео

К слову, 8 июня непогода также бушевала в других украинских городах – в Львове и Киеве. Сильный дождь с градом затопил дороги, а шквальный ветер повалил деревья. Кое-где также выпал град.