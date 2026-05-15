Грозы и шквалы накроют сразу 7 областей: где и когда будет серьезная непогода

В течение ближайших нескольких суток ряд областей Украины синоптики предупредили о серьезной непогоде в виде грозы и сильных шквалов ветра.

В связи с такой угрозой специалисты объявили І уровень опасности, желтый. Об этом сообщают областные центры по гидрометеорологии.

Где в Украине накроет непогода?

Закарпатская область

В большинстве западных районов региона вечером 15 мая и в первой половине ночи 16 мая, а также в Ужгороде ожидаются грозы. Во время непогоды местами возможны значительные дожди и шквалы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Хмельницкая область

По данным областного гидрометеорологического центра, в регионе ожидаются опасные метеорологические явления 16 мая в виде сильных порывов ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Предупреждений о грозах нет.

Запорожская область

Синоптики сообщают, что в области в ближайшие выходные сохранится неустойчивая погода под влиянием циклона, в частности, днем 17 мая прогнозируют умеренные, а местами значительные дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Температура воздуха ночью составит ориентировочно 12 градусов тепла, зато днем ожидается повышение до 25 градусов тепла.

Львовская область

По территории области во второй половине дня 15 мая и в течение 16 мая прогнозируют грозы. Местами возможны шквалы ветра скоростью от 15 до 20 метров в секунду, а также град диаметром около от 6 до 19 миллиметров.

В областном центре, согласно обнародованной специалистами информации, вечером 15 мая и в течение 16 мая также возможно такое явление как гроза. В дневное время также возможны шквалы и град аналогичным диаметром.

Тернопольская область

В Тернополе и области днем 16 мая ожидаются порывы юго-восточного ветра, который будет двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду, поэтому советуем быть осмотрительными. Предупреждения о грозе пока нет.

Волынская область

В течение 16 мая в Луцке и по территории всей области также синоптики прогнозируют грозы, из-за чего также объявили опасность.

Ровенская область

В регионе, согласно прогнозу областного гидрометеорологического центра, в течение 16 мая также ожидаются грозы. Более того, местами возможно шквалистое усиление ветра скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Обратите внимание! Грозы являются характерным явлением для мая. В этот период из-за активного прогревания земной поверхности и роста неустойчивости атмосферы часто формируются грозовые облака, которые могут сопровождаться ливнями, градом и шквалистым ветром.



Все вышеупомянутые явления могут привести к локальным подтоплениям, падению деревьев, повреждению зданий и перебоям с электроснабжением.

Какой будет погода в ближайшие дни?

В ближайшие выходные в Украине ожидается умеренно теплая погода, однако в ряде регионов возможны кратковременные дожди и грозы. Наибольшая вероятность осадков сохранится прежде всего в восточных и западных областях.

Заметим, что в Украине уже вряд ли вернутся серьезные заморозки со снижениями до 5 градусов мороза и ниже, которые могут вредить вегетации растений. В конце апреля воздушная масса изменилась и стала теплее.

Кстати, в течение первой декады этого месяца погода в Украине в основном была благоприятной для роста и развития основных сельскохозяйственных культур. Вегетационный процесс активизировался после потепления.