Речь о о ракете к самоходного зенитного комплекса (ЗРК) "Бук". Такое заявление сделал журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев.

Обратите внимание Останки еще 2 жертв катастрофы MH17 на Донбассе до сих пор не нашли, – суд в Гааге

Причастность России к катастрофе МН17

По его словам, сейчас нет никаких сомнений в причастности России. Журналисты видели больше доказательств, кроме тех, которых представили в суде.

Мы видели много доказательств, после которых нет другого объяснения, кроме того факта, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит (самолет – 24 канал) и были убиты 298 человек,

– отметил Грозева.

Он отметил, что расследователи тщательно изучили все доступные данные: телекоммуникационные данные, спутниковые фотографии, публикации в социальных сетях, которые размещали российские оккупанты.

Справка. Христо Грозев был частью команды, которая собирала основную информацию о катастрофе Boeing 777.

"Если бы Россия хотела правды, то она сотрудничала бы со следствием. А она, как и раньше, отказывается", – отметил журналист. Он отметил, что следователи и судьи просили Россию посодействовать допросу членов 53-й бригады и двух военных с 5-й бригады.

Таким образом Москва могла бы отбросить обвинения и оправдаться, но она молчит и не дает доступ. В то же время сама Россия продолжает подчеркивать, что ее исключили из расследования и не дают возможности приобщаться к нему.

Коротко об авиакатастрофе МН17

Самолет МН17 в июле 2014 года сбили российские боевики. Смертельные ранения в авиакатастрофе получили почти 300 человек.

В смертельной трагедии обвиняют Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

В Гааге 7 июня началось заседание по делу МН17, материал которого уместился на 65 тысячах страниц.



Коротко про трагедию МН17 / Инфографика 24 канала