Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс подчеркнул, что все другие жертвы установлены. Однако части тел пришлось искать на площади до 60 квадратных километров.

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Дело в том, что обломки самолета падали на деревья и огороды. Останки тел были упакованы в 239 мешков. Несколькими репатриационной рейсами были доставлены в Нидерланды.

Что интересно, эксперты нашли телефоны и личные вещи двух пассажиров, однако останки их тел не обнаружили. На наличие посторонних материалов исследовали 61 тело.

Стоит отметить, что после удаления металлических частиц стало понятно, взрыв произошел снаружи самолета.

Как идентифицировали тела

Эксперты использовали такие методы для идентификации 298 жертв:

ДНК;

отпечатки пальцев;

сравнение одежды и внешнего вида.

Катастрофа МН17: коротко

Boeing над Донбассом сбили пророссийские боевики 17 июля 2014 года. В результате погибли 298 человек, находившиеся на борту самолета.

Есть 4 человека, которых обвиняют в катастрофе Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

В Гааге 7 июня 2021 года стартовало заседание суда по этому делу.



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