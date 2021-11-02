Об этом рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Черновцов Юлия Замерзляк. Инцидент произошел 31 октября на улице Хотинской.
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Патрульные остановили автомобиль Mercedes по ориентировке. Однако во время общения водитель и пассажир вели себя агрессивно и ругались. Впоследствии один из мужчин ударил патрульную ногой в грудь.
После нападения полицейскую обследовали врачи. Ей сделали рентген и УЗИ.
Правоохранители уже открыли производство по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительных органов. Стоит заметить, что за такие действия мужчине может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.
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Нападения на полицейских: последние новости
- На сотрудницу полиции в августе напали в Одесском райотделе. Один из посетителей подошел к ней и ударил в лицо. После этого злоумышленник сразу скрылся. Удар был сильным, поэтому потерпевшую отвезли в больницу.
- В Ивано-Франковске сообщили о подозрении мужчине, который нанес полицейскому 14 ударов ножом. Пострадавшего правоохранителя спасли.
- В Харькове 22 сентября избили патрульного, который пришел на вызов касаемо семейной ссоры. Впоследствии туда приехало уже больше правоохранителей.
- В Чернигове в ночь с 1 на 2 октября нашли тело погибшего капитана полиции. Также на месте трагедии обнаружили пострадавшего – еще одного правоохранителя.