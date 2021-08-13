Грозит ли кризис экспорта украинской металлургии: разобрались экономисты

Пока проходит процесс восстановления мировой экономики после коронакризиса, растет и экономика Украины.

По словам экспертов, за половину 2021 года отечественный экспорт вырос примерно на 30%, по сравнению с таким же периодом прошлого года, и составляет почти 30 млрд долларов. При этом половина украинского экспорта – это продовольственное и металлургическое сырье.

Экономисты в свою очередь говорят, что цены на рынке железной руды и металлопродукции спрогнозировать еще труднее, чем цены на продовольствие. Сейчас они – высокие, но спад котировок возможен в ближайшей перспективе.

Прогнозировать динамику на сырьевых рынках, как и на других рынках, просто физически невозможно. Поэтому сейчас мы не можем сказать, как долго это держится. Базой для этого стала борьба с кризисом, потому что американцы напечатали очень много долларов. Частично эти доллары пошли в т. ч. на сырьевые рынки... Некоторые говорят, что начинается суперцикл цен на сырье. Но это может быть просто инфляция и результат напечатанных средств. И если будет какой-то кризис, то этот суперцикл сразу закончится,

– рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

В частности специалисты предупреждают, что для украинских производителей есть дополнительные риски. Прежде всего подорожание газа, что уже сейчас негативно влияет на конкурентоспособность отечественной металлургии. Как следствие – украинским производителям, которые сейчас лидируют в экспорте, уже сейчас советуют готовиться к возможным кризисным спадам.