Глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий напомнил об этом журналистам, блоггерам, общественным активистам, а также всем, кто распространяет фото и видео обстрелов.

Читайте также Одна из ракет во Львове попала в шиномонтаж: 6 погибших, 40 машин повреждены

Не становитесь помощниками врага. Никакая сенсация не стоит человеческих жертв,

– заявил Козицкий.

Он напомнил всем, что категорически нельзя публиковать в соцсетях информацию/фото/видео о:

Ракетах, которые летят или куда-то попали;

Названиях улиц, остановок транспорта, магазинов, заводов, где произошла ситуация;

Перемещении военных, военных объектах;

Работе противовоздушной обороны;

Месте обстрела или попадания снаряда;

Адресах, визуальных привязках или координатах боев;

Номерах автомобилей, бронетехники;

Потерпевших или погибших (кроме официальных данных).

Уголовная ответственность за распространение информации

Распространение этой информации в случае если она не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ или Минобороны, либо в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, считается помощью врагу и предусматривает уголовную ответственность.

наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет за распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины;

за распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины; лишение свободы сроком от 5 до 8 лет за распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или военных формирований при возможности их идентификации на местности;

за распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или военных формирований при возможности их идентификации на местности; лишением свободы на срок от 8 до 12 лет наказывают людей, которые вышеуказанные действия совершили по предварительному сговору или с целью предоставления такой информации государству-агрессору, или если действия повлекли тяжкие последствия.

Уже известно, что погибли 6 человек из-за ракетной атаки по Львову: видео