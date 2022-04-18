Голова Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Козицький нагадав про це журналістам, блогерам, громадським активістам, а також всім, хто поширює фото та відео обстрілів.

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Не ставайте помічниками ворога. Жодна сенсація не варта людських жертв,

– заявив Козицький.

Він нагадав усім, що категорично не можна публікувати у соцмережах інформацію/фото/відео про:

Ракети, які летять або кудись потрапили;

Назви вулиць, зупинок транспорту, магазинів, заводів, де сталася ситуація;

Переміщення українських військових, військові об'єкти;

Роботу протиповітряної оборони;

Місце обстрілу або попадання снаряда;

Адреси, візуальні прив'язки або координати боїв;

Номери автомобілів, бронетехніки;

Потерпілих або загиблих (крім офіційних даних).

Кримінальна відповідальність за поширення інформації

Поширення цієї інформації у випадку, якщо вона не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ чи Міноборони або у офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, вважається допомогою ворогові і передбачає кримінальну відповідальність.

покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за поширення інформації про направлення чи переміщення зброї, озброєння та боєприпасів територією України;

за поширення інформації про направлення чи переміщення зброї, озброєння та боєприпасів територією України; позбавлення волі на строк від 5 до 8 років за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи військових формувань за можливості їхньої ідентифікації на місцевості;

за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи військових формувань за можливості їхньої ідентифікації на місцевості; позбавленням волі на строк від 8 до 12 років карають людей, які вищезазначені дії вчинили за попередньою змовою або з метою надання такої інформації державі-агресору, або якщо дії спричинили тяжкі наслідки.

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