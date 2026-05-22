В части Украины – жара до +32, ливни, грозы и шквалы: в каких областях будет непогода

В течение ближайших выходных западные области окажутся под влиянием антициклона с более сухой и комфортной погодой, тогда как в большинстве других регионов ожидаются грозовые ливни, жара и неустойчивая атмосфера.

Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.

Какими будут выходные в Украине?

Суббота, 23 мая

В западных областях будет преобладать сухая погода без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+14 градусов, днем повысится до +21...+26 градусов, в Карпатах несколько прохладнее – до +15...+20 градусов.

В северных областях только ночью возможны кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться грозой. Температура воздуха ночью составит в диапазоне +11...+17 градусов, днем пригреет до около +22...+27 градусов.

В центральных областях – дожди с грозами, в Днепропетровской области днем они будут с градом и шквалами. Температура воздуха ночью будет +14...+19 градусов, днем +24...+29 градусов, в Днепропетровской области будет до +32.

В южных областях и Крыму возможны незначительные дожди, в Николаевской и Одесской областях – ливни. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 градусов, днем она повысится до +27...+32 градусов.

В восточных областях только ночью возможны незначительные кратковременные дожди в сопровождении грозы. Днем возможны умеренные дожди со шквалами. Температура воздуха ночью будет +15...+20 градусов, а днем прогнозируют +26...+32 градусов.

Воскресенье, 24 мая

В западных регионах грозовые дожди возможны только на Полесье и в Волынской области. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем столбики термометров повысятся до ориентировочно +23...+28 градусов.

В северных регионах сохранится в основном сухая погода. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +8...+13 градусов, зато в дневные часы прогнозируют повышение значений до +22...+27 градусов.

В центральных регионах только в Днепропетровской области возможны грозовые дожди, град и шквалы. Ночью температура воздуха будет в диапазоне +11...+18 градусов, а днем максимумы вырастут до около +22...+27 градусов.

В южных регионах пройдут грозовые дожди, днем – только в Крыму и Приазовье. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+19 градусов, днем, согласно прогнозу синоптика, пригреет до +23...+28 градусов.

В восточных регионах возможны грозовые дожди, ливни, град, а также шквалы. Ночью температура воздуха составит в диапазоне +12...+17 градусов, днем столбики термометров будут показывать в пределах +22...+27 градусов.

Каких погодных изменений ждать?

Напомним, синоптик Виталий Постригань недавно предупреждал о незначительном похолодании, которое придет на территорию Украины в ближайшее время. Его повлечет поступление прохладного воздуха из балтийского региона.

Также сообщали, что в целом в ближайшие дни в Украине будет преобладать нестабильная погода с кратковременными дождями, грозами и шквалами. Указывали, что с 23 мая также будет снижение температурных значений.