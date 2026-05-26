Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Надвигается непогода: в ряде областей Украины прогнозируют грозы и сильные порывы ветра
26 мая, 18:45
2

Надвигается непогода: в ряде областей Украины прогнозируют грозы и сильные порывы ветра

Диана Подзигун

Днем 27 мая на Украину надвигается непогода. Ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает ГСЧС Украины.

Смотрите также Большинство регионов накроют дожди, грозы и шквальный ветер: прогноз погоды на 27 мая

В каких регионах ждать непогоду?

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий 27 мая. По всей территории Украины ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Кроме того, в части областей прогнозируют грозы, из-за этого объявлен І уровень опасности – желтый. Неустойчивая погода ожидается в западных, центральных и южных регионах Украины.

В частности, грозы прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также непогода затронет Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. На юге страны предупреждение касается Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

Несмотря на прогнозируемые осадки в некоторых регионах, в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности,
– говорится в сообщении ГСЧС.

Какой будет погода 27 мая?

Температура воздуха в Украине в среду будет оставаться относительно высокой. Ночью столбики термометров будут показывать от 11 до 16 градусов тепла, тогда как днем – +18...+23, а на Закарпатье и юге страны воздух прогреется до +23...+28 градусов. В то же время в большинстве областей прогнозируют кратковременные дожди.

Ветер в целом будет преобладать западного и северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Связанные темы:

Непогода в Украине
Погода
Дождь