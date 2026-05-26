Надвигается непогода: в ряде областей Украины прогнозируют грозы и сильные порывы ветра

Днем 27 мая на Украину надвигается непогода. Ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает ГСЧС Украины.

Смотрите также Большинство регионов накроют дожди, грозы и шквальный ветер: прогноз погоды на 27 мая

В каких регионах ждать непогоду?

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий 27 мая. По всей территории Украины ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Кроме того, в части областей прогнозируют грозы, из-за этого объявлен І уровень опасности – желтый. Неустойчивая погода ожидается в западных, центральных и южных регионах Украины.

В частности, грозы прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также непогода затронет Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. На юге страны предупреждение касается Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

Несмотря на прогнозируемые осадки в некоторых регионах, в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Какой будет погода 27 мая?

Температура воздуха в Украине в среду будет оставаться относительно высокой. Ночью столбики термометров будут показывать от 11 до 16 градусов тепла, тогда как днем – +18...+23, а на Закарпатье и юге страны воздух прогреется до +23...+28 градусов. В то же время в большинстве областей прогнозируют кратковременные дожди.

Ветер в целом будет преобладать западного и северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду.