Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает ГСЧС Украины.
Смотрите также Большинство регионов накроют дожди, грозы и шквальный ветер: прогноз погоды на 27 мая
В каких регионах ждать непогоду?
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий 27 мая. По всей территории Украины ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.
Кроме того, в части областей прогнозируют грозы, из-за этого объявлен І уровень опасности – желтый. Неустойчивая погода ожидается в западных, центральных и южных регионах Украины.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В частности, грозы прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также непогода затронет Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. На юге страны предупреждение касается Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.
Несмотря на прогнозируемые осадки в некоторых регионах, в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности,
– говорится в сообщении ГСЧС.
Какой будет погода 27 мая?
Температура воздуха в Украине в среду будет оставаться относительно высокой. Ночью столбики термометров будут показывать от 11 до 16 градусов тепла, тогда как днем – +18...+23, а на Закарпатье и юге страны воздух прогреется до +23...+28 градусов. В то же время в большинстве областей прогнозируют кратковременные дожди.
Ветер в целом будет преобладать западного и северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду.