Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

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Какая будет погода в Украине 9 августа

Дождь будет преимущественно в центре и на Востоке, также местами на Юге. А вот Западная Украина будет любоваться солнышком, которое время от времени будет прятаться за облака. Кратковременные дожди и грозы пройдут на Левобережье, значительные дожди – в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Температура 12 августа не превысит 28 градусов днем – также будет в южной части, восточных и большинстве центральных областей. В Карпатах днем прогнозируют +14...+19 градусов, на остальной территории +19...+24 градуса.

Предупреждение об опасности 12 августа

Синоптики предупреждают: объявлен І уровень опасности – желтый. Это связано с ухудшающейся погодой. Ночью 12 августа на Левобережье грозы, в Черниговской, Сумской, Полтавской областях дожди, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Опасность объявлена в восьми областях:

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Полтавская;

Днепровская;

Запорожская;

Донецкая;

Луганская.

Погода в столице и области

В Киевской области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, поэтому зонтик обязателен. В Киеве ночью +14...+16 градусов, днем +22...+24 градуса.

Погода в областных центрах

Киев +22...+24

Ужгород +23...+25

Львов +21...+23

Ивано-Франковск +21...+23

Тернополь +21...+23

Черновцы +22...+24

Хмельницкий +22...+24

Луцк +20...+22

Ровно +20...+22

Житомир +20...+22

Винница +22...+24

Одесса +25...+27

Николаев +25...+27

Херсон +25...+27

Симферополь +26...+28

Кропивницкий +24...+26

Черкассы +23...+25

Чернигов +20...+22

Сумы +19...+21

Полтава +22...+24

Днепр +24...+26

Запорожье +25...+27

Донецк +23...+25

Луганск +24…+26

Харьков +23…+25

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Погода в Украине в субботу 12 августа / Укргидрометцентр