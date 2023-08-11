Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
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Какая будет погода в Украине 9 августа
Дождь будет преимущественно в центре и на Востоке, также местами на Юге. А вот Западная Украина будет любоваться солнышком, которое время от времени будет прятаться за облака. Кратковременные дожди и грозы пройдут на Левобережье, значительные дожди – в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
Температура 12 августа не превысит 28 градусов днем – также будет в южной части, восточных и большинстве центральных областей. В Карпатах днем прогнозируют +14...+19 градусов, на остальной территории +19...+24 градуса.
Предупреждение об опасности 12 августа
Синоптики предупреждают: объявлен І уровень опасности – желтый. Это связано с ухудшающейся погодой. Ночью 12 августа на Левобережье грозы, в Черниговской, Сумской, Полтавской областях дожди, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Опасность объявлена в восьми областях:
- Черниговская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Полтавская;
- Днепровская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Луганская.
Погода в столице и области
В Киевской области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, поэтому зонтик обязателен. В Киеве ночью +14...+16 градусов, днем +22...+24 градуса.
Погода в областных центрах
- Киев +22...+24
- Ужгород +23...+25
- Львов +21...+23
- Ивано-Франковск +21...+23
- Тернополь +21...+23
- Черновцы +22...+24
- Хмельницкий +22...+24
- Луцк +20...+22
- Ровно +20...+22
- Житомир +20...+22
- Винница +22...+24
- Одесса +25...+27
- Николаев +25...+27
- Херсон +25...+27
- Симферополь +26...+28
- Кропивницкий +24...+26
- Черкассы +23...+25
- Чернигов +20...+22
- Сумы +19...+21
- Полтава +22...+24
- Днепр +24...+26
- Запорожье +25...+27
- Донецк +23...+25
- Луганск +24…+26
- Харьков +23…+25
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Погода в Украине в субботу 12 августа / Укргидрометцентр