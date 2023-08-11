Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

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Какая будет погода в Украине 9 августа

Дождь будет преимущественно в центре и на Востоке, также местами на Юге. А вот Западная Украина будет любоваться солнышком, которое время от времени будет прятаться за облака. Кратковременные дожди и грозы пройдут на Левобережье, значительные дожди – в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Температура 12 августа не превысит 28 градусов днем – также будет в южной части, восточных и большинстве центральных областей. В Карпатах днем прогнозируют +14...+19 градусов, на остальной территории +19...+24 градуса.

Предупреждение об опасности 12 августа

Синоптики предупреждают: объявлен І уровень опасности – желтый. Это связано с ухудшающейся погодой. Ночью 12 августа на Левобережье грозы, в Черниговской, Сумской, Полтавской областях дожди, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Опасность объявлена в восьми областях:

  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Полтавская;
  • Днепровская;
  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Луганская.

Погода в столице и области

В Киевской области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, поэтому зонтик обязателен. В Киеве ночью +14...+16 градусов, днем +22...+24 градуса.

Погода в областных центрах

  • Киев +22...+24
  • Ужгород +23...+25
  • Львов +21...+23
  • Ивано-Франковск +21...+23
  • Тернополь +21...+23
  • Черновцы +22...+24
  • Хмельницкий +22...+24
  • Луцк +20...+22
  • Ровно +20...+22
  • Житомир +20...+22
  • Винница +22...+24
  • Одесса +25...+27
  • Николаев +25...+27
  • Херсон +25...+27
  • Симферополь +26...+28
  • Кропивницкий +24...+26
  • Черкассы +23...+25
  • Чернигов +20...+22
  • Сумы +19...+21
  • Полтава +22...+24
  • Днепр +24...+26
  • Запорожье +25...+27
  • Донецк +23...+25
  • Луганск +24…+26
  • Харьков +23…+25

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Погода в Украине в субботу 12 августа / Укргидрометцентр