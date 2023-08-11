Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні 9 серпня

Дощитиме переважно у центрі та на Сході, також місцями на Півдні. А от Західна Україна милуватиметься сонечком, яке час від часу ховатиметься за хмари. Короткочасні дощі та грози пройдуть на Лівобережжі, значні дощі – у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Температура 12 серпня не перевищить 28 градусів удень – також вона буде у південній частині, східних і більшості центральних областей. У Карпатах удень прогнозують +14...+19 градусів, на решті території +19...+24 градуси.

Попередження про небезпеку 12 серпня

Синоптики попереджають: оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Це пов'язано із погіршенням погоди. Вночі 12 серпня на Лівобережжі грози, у Чернігівській, Сумській, Полтавській областях значні дощі, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Небезпеку оголошено у восьми областях:

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Полтавська;

Дніпровська;

Запорізька;

Донецька;

Луганська.

Погода у столиці та області

На Київщині буде хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, тому парасолька обов'язкова. У Києві вночі +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Погода в обласних центрах

Київ +22...+24

Ужгород +23...+25

Львів +21...+23

Івано-Франківськ +21...+23

Тернопіль +21...+23

Чернівці +22...+24

Хмельницький +22...+24

Луцьк +20...+22

Рівне +20...+22

Житомир +20...+22

Вінниця +22...+24

Одеса +25...+27

Миколаїв +25...+27

Херсон +25...+27

Сімферополь +26...+28

Кропивницький +24...+26

Черкаси +23...+25

Чернігів +20...+22

Суми +19...+21

Полтава +22...+24

Дніпро +24...+26

Запоріжжя +25...+27

Донецьк +23...+25

Луганськ +24…+26

Харків +23…+25

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Погода в Україні у суботу 12 серпня / Укргідрометцентр