Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні 9 серпня

Дощитиме переважно у центрі та на Сході, також місцями на Півдні. А от Західна Україна милуватиметься сонечком, яке час від часу ховатиметься за хмари. Короткочасні дощі та грози пройдуть на Лівобережжі, значні дощі – у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Температура 12 серпня не перевищить 28 градусів удень – також вона буде у південній частині, східних і більшості центральних областей. У Карпатах удень прогнозують +14...+19 градусів, на решті території +19...+24 градуси.

Попередження про небезпеку 12 серпня

Синоптики попереджають: оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Це пов'язано із погіршенням погоди. Вночі 12 серпня на Лівобережжі грози, у Чернігівській, Сумській, Полтавській областях значні дощі, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Небезпеку оголошено у восьми областях:

  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Полтавська;
  • Дніпровська;
  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Луганська.

Погода у столиці та області

На Київщині буде хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, тому парасолька обов'язкова. У Києві вночі +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Погода в обласних центрах

  • Київ +22...+24
  • Ужгород +23...+25
  • Львів +21...+23
  • Івано-Франківськ +21...+23
  • Тернопіль +21...+23
  • Чернівці +22...+24
  • Хмельницький +22...+24
  • Луцьк +20...+22
  • Рівне +20...+22
  • Житомир +20...+22
  • Вінниця +22...+24
  • Одеса +25...+27
  • Миколаїв +25...+27
  • Херсон +25...+27
  • Сімферополь +26...+28
  • Кропивницький +24...+26
  • Черкаси +23...+25
  • Чернігів +20...+22
  • Суми +19...+21
  • Полтава +22...+24
  • Дніпро +24...+26
  • Запоріжжя +25...+27
  • Донецьк +23...+25
  • Луганськ +24…+26
  • Харків +23…+25

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Погода в Україні у суботу 12 серпня / Укргідрометцентр