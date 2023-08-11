Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
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Якою буде погода в Україні 9 серпня
Дощитиме переважно у центрі та на Сході, також місцями на Півдні. А от Західна Україна милуватиметься сонечком, яке час від часу ховатиметься за хмари. Короткочасні дощі та грози пройдуть на Лівобережжі, значні дощі – у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
Температура 12 серпня не перевищить 28 градусів удень – також вона буде у південній частині, східних і більшості центральних областей. У Карпатах удень прогнозують +14...+19 градусів, на решті території +19...+24 градуси.
Попередження про небезпеку 12 серпня
Синоптики попереджають: оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Це пов'язано із погіршенням погоди. Вночі 12 серпня на Лівобережжі грози, у Чернігівській, Сумській, Полтавській областях значні дощі, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.
Небезпеку оголошено у восьми областях:
- Чернігівська;
- Сумська;
- Харківська;
- Полтавська;
- Дніпровська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Луганська.
Погода у столиці та області
На Київщині буде хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, тому парасолька обов'язкова. У Києві вночі +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси.
Погода в обласних центрах
- Київ +22...+24
- Ужгород +23...+25
- Львів +21...+23
- Івано-Франківськ +21...+23
- Тернопіль +21...+23
- Чернівці +22...+24
- Хмельницький +22...+24
- Луцьк +20...+22
- Рівне +20...+22
- Житомир +20...+22
- Вінниця +22...+24
- Одеса +25...+27
- Миколаїв +25...+27
- Херсон +25...+27
- Сімферополь +26...+28
- Кропивницький +24...+26
- Черкаси +23...+25
- Чернігів +20...+22
- Суми +19...+21
- Полтава +22...+24
- Дніпро +24...+26
- Запоріжжя +25...+27
- Донецьк +23...+25
- Луганськ +24…+26
- Харків +23…+25
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Погода в Україні у суботу 12 серпня / Укргідрометцентр