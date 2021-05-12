На Ивано-Франковщине ухудшится погода, там даже объявили штормовое предупреждение. 12 мая в регионе прогнозируют грозы и град.

В управлении по вопросам гражданской защиты ОГА предупредили об опасных метеорологических явлениях. Речь идет про I уровень опасности, желтый.

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"До конца дня 12 мая по области и городу ожидается гроза, местами град, порывы юго-восточного ветра 15-20 метров в секунду", – отметили в ОГА.

Кроме этого, 12 – 14 мая на территории Ивано-Франковской области и города ГСЧС прогнозирует высокую и чрезвычайно высокую пожарную опасность.

Пожарная опасность 12 мая / Карта Укргидрометцентра

Погода на Прикарпатье

По данным Укргидрометцентра, на Прикарпатье в среду, 12 мая, дневная температура будет колебаться в пределах +21...+23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до + 9.

13 мая в область придет похолодание, днем температура будет достигать лишь +16...+18 градусов. А в пятницу и на выходных синоптики прогнозируют в регионе не более чем +20 градусов.