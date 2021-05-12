На Івано-Франківщині погіршиться погода, там навіть оголосили штормове попередження. 12 травня у регіоні прогнозують грози та град.

В управлінні з питань цивільного захисту ОДА попередили про небезпечні метеорологічні явища. Мовиться про I рівень небезпечності, жовтий.

Раніше Харківщину накрив шквальний вітер: попадали дерева – фото, відео

"До кінця дня 12 травня по області та місту очікується гроза, місцями град, пориви південно-східного вітру 15-20 метрів на секунду", – зазначили в ОДА.

Крім цього, 12 – 14 травня на території Івано-Франківської області та міста ДСНС прогнозує високу та надзвичайно високу пожежну небезпеку.



Пожежна небезпека 12 травня / Карта Укргідрометцентру

Погода на Прикарпатті

За даними Укргідрометцентру, на Прикарпатті у середу, 12 травня, денна температура коливатиметься у межах +21...+23 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +9.

13 травня в область прийде похолодання, вдень температура сягатиме лише +16...+18 градусів. А у п'ятницю та на вихідних синоптики прогнозують у регіоні не більше ніж +20 градусів.