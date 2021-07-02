В некоторых регионах Украины предупредили о I (желтом) уровне опасности. Также прогнозируют сильный ветер.

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Непогода в Украине: предупреждение ГСЧС

Спасатели предупреждают, что 2 июня грозы будут во всех регионах Украины, кроме юго-востока. В течение дня возможны грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

В западной части местами значительные дожди (І уровень опасности, желтый),

– предупреждают в ГСЧС.

Также в Киеве и Киевской области 2 июля будут грозы. Кое-где в области град, шквальный ветер до 15 – 20 метров в секунду. Там также прогнозируют І уровень опасности (желтый).

В Укргидрометцентре пишут, что грозы, град и шквальный ветер накроют большинство регионов страны.



В Украине 2 июля снова будет шквальный ветер и гроза / Скриншот Укргидрометцентра

Погода 3 июля

В течение этого дня также местами будут грозы, град и шквальный ветер – І уровень опасности. Грозы в этот день прогнозируют в Киеве и Киевской области.

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