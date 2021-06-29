Очевидцы успели заснять непогоду на видео. На обнародованных кадрах видно, как сильный ветер буквально сдувает людей.

Важно На Херсонщине молния попала в 2 мужчин, которые работали на поле

Несмотря на непогоду, в Полтаве 29 июня довольно тепло. Столбики термометров показывают +24...+26 градусов. Ближе к вечеру в городе может начаться ливень и град диаметром 6 – 19 миллиметров. В то же время на Полтавщине сохраняется высокая пожарная опасность.

Стихия повалила несколько довольно крупных деревьев возле остановки "Площадь Независимости". Одно из деревьев упало прямо перед машиной. Водитель чудом успел затормозить.

В Полтаве шквальный ветер повалил деревья: смотрите видео

Заметим, что синоптики предупредили о значительном ухудшении погодных условий 29 июня. Спасатели уже объявили первый уровень опасности. Непогода частично обойдет южные области. На остальной территории – грозы и град.