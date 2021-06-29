Очевидці встигли зафільмувати негоду на відео. На оприлюднених кадрах видно, як сильний вітер буквально здуває людей.

Важливо На Херсонщині блискавка влучила у 2 чоловіків, які працювали на полі

Попри негоду, у Полтаві 29 червня доволі тепло. Стовпчики термометрів показують +24...+26 градусів. Ближче до вечора у місті може початися злива та град діаметром 6 – 19 міліметрів. Водночас на Полтавщині зберігається висока пожежна небезпека.

Стихія повалила кілька доволі великих дерев біля зупинки "Майдан Незалежності". Одне з дерев впало просто перед машиною. Водій дивом встиг загальмувати.

У Полтаві шквальний вітер завалив дерева: дивіться відео

Зауважимо, що синоптики попередили про значне погіршення погодних умов 29 червня. Рятувальники вже оголосили перший рівень небезпечності. Негода лише частково омине південні області. На решті території – грози та град.