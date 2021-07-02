У деяких регіонах України попередили про І (жовтий) рівень небезпеки. Також прогнозують сильний вітер. 

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Негода в Україні: попередження ДСНС

Рятувальники попереджають, що 2 липня грози будуть у всіх регіонах України, крім південного сходу. Протягом дня можливі дощі, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. 

У західній частині місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий),
– попереджають в ДСНС.

Також у Києві та Київській області 2 липня будуть грози. Подекуди в області град, шквальний вітер до 15 – 20 метрів за секунду. Там також прогнозують І рівень небезпечності (жовтий).

В Укргідрометцентрі пишуть, що грози, град та шквальний вітер накриють більшість регіонів країни. 

Негода в Україні
В Україні 2 липня знову буде шквальний вітер та гроза / Скриншот Укргідрометцентру

Погода 3 липня

Протягом цього дня також подекуди грози, град та шквальний вітер – І рівень небезпеки. Грози у цей день прогнозують в Києві та Київській області. 

Негода в Україні: останні новини

  • 1 липня Волинь накрила негодаУ Володимир-Волинському вона наробила чимало лиха, затопивши вулиці та поваливши дерева.
  • 30 червня негода вже вдруге пронеслась у Львові. Там була сильна буря, злива, а подекуди – град. Через це були перебої з електроенергією, буря повалила дерева, злива підтопила вулиці.
  • Негода накрила ЗапоріжжяДніпро та Полтавщину.
  • На Буковині у будинках людей через негоду вибило шибки, зірвало дахи, пошкодило автомобілі.