У деяких регіонах України попередили про І (жовтий) рівень небезпеки. Також прогнозують сильний вітер.

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Негода в Україні: попередження ДСНС

Рятувальники попереджають, що 2 липня грози будуть у всіх регіонах України, крім південного сходу. Протягом дня можливі дощі, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

У західній частині місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий),

– попереджають в ДСНС.

Також у Києві та Київській області 2 липня будуть грози. Подекуди в області град, шквальний вітер до 15 – 20 метрів за секунду. Там також прогнозують І рівень небезпечності (жовтий).

В Укргідрометцентрі пишуть, що грози, град та шквальний вітер накриють більшість регіонів країни.



В Україні 2 липня знову буде шквальний вітер та гроза / Скриншот Укргідрометцентру

Погода 3 липня

Протягом цього дня також подекуди грози, град та шквальний вітер – І рівень небезпеки. Грози у цей день прогнозують в Києві та Київській області.

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