Жителей части регионов 7 августа будет радовать солнышко, однако во многих областях синоптики прогнозируют ухудшение погоды.

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Дожди и шквальный ветер

Грозы, в отдельных районах град и шквальный ветер, ожидаются в центральных, восточных и южных областях.

  • Винницкой,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Херсонской,
  • Запорожской,
  • Донецкой,
  • Луганской,
  • Днепропетровской,
  • Харьковской,
  • Полтавской.

Поэтому там объявили I уровень опасности – желтый.


В каких областz[ 7 августа прогнозируют непогоду / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Пожарная опасность

В то же время в восточных областях и в Крыму 7 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.


В каких областях 7 августа будет пожарная опасность / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

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