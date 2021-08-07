Жителей части регионов 7 августа будет радовать солнышко, однако во многих областях синоптики прогнозируют ухудшение погоды.

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Дожди и шквальный ветер

Грозы, в отдельных районах град и шквальный ветер, ожидаются в центральных, восточных и южных областях.

Винницкой,

Черкасской,

Кировоградской,

Николаевской,

Одесской,

Херсонской,

Запорожской,

Донецкой,

Луганской,

Днепропетровской,

Харьковской,

Полтавской.

Поэтому там объявили I уровень опасности – желтый.



В каких областz[ 7 августа прогнозируют непогоду / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Пожарная опасность

В то же время в восточных областях и в Крыму 7 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.



В каких областях 7 августа будет пожарная опасность / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

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