Свет отключили из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач. Сейчас над тем, чтобы уладить ситуацию, работают бригады облэнерго.

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Без света остались города и села в 8 областях:

Полтавская – 78 населенных пунктов,

Черкасская – 59,

Черниговская – 55,

Одесская – 47,

Сумская – 40,

Хмельницкая – 28

Кировоградская – 24

Николаевская – 8.

В 4 областях подтопило дома и повалило деревья

Выключением света из-за непогоды в четырех регионах не обошлось. Шквальный ветер повредил кровли 20 домов и повалил более 160 деревьев. Из-за ливня подтопило 6 жилых помещений и 34 домохозяйства.

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Отметим, что накануне непогода тоже наделала беды в Украине.