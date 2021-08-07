Свет отключили из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач. Сейчас над тем, чтобы уладить ситуацию, работают бригады облэнерго.

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Без света остались города и села в 8 областях:

  • Полтавская – 78 населенных пунктов,
  • Черкасская – 59,
  • Черниговская – 55,
  • Одесская – 47,
  • Сумская – 40,
  • Хмельницкая – 28
  • Кировоградская – 24
  • Николаевская – 8.

В 4 областях подтопило дома и повалило деревья

Выключением света из-за непогоды в четырех регионах не обошлось. Шквальный ветер повредил кровли 20 домов и повалил более 160 деревьев. Из-за ливня подтопило 6 жилых помещений и 34 домохозяйства.

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Отметим, что накануне непогода тоже наделала беды в Украине.

  • В Полтаве был сильный ливень со шквальным ветром. Он поломал деревья и повредил автомобили.
  • В Одессе прошла мощная гроза. В результате затопило один из супермаркетов. Также сильно подтопило город Раздельная, что в Одесской области.
  • Убытки и в Каменец-Подольской крепости. На Лаской башни ветер снял покрытие, также повреждены корпус достопримечательности.
  • Десятки поваленных деревьев и реки на улицах были и в Винницкой области и Буковине.