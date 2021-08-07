Світло відключили через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач. Наразі над тим, аби залагодити ситуацію, працюють бригади обленерго.

До теми Прогноз погоди на 7 серпня: у східні області прийдуть грози та спека до +34 градусів

Без світла залишились міста та села у 8 областях:

  • Полтавська – 78 населених пунктів,
  • Черкаська – 59,
  • Чернігівська – 55,
  • Одеська – 47,
  • Сумська – 40,
  • Хмельницька – 28,
  • Кіровоградська – 24,
  • Миколаївська – 8.

У 4 областях підтопило будинки та повалило дерева

Вимкненням світла через негоду у чотирьох регіонах не обійшлось. Шквальний вітер пошкодив покрівлі 20 будинків та повалив понад 160 дерев. Через зливу підтопило 6 житлових приміщень та 34 дворогосподарства.

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Зазначимо, що напередодні негода теж накоїла лиха в Україні.

  • У Полтаві була сильна злива зі шквальним вітром. Він поламав дерева та пошкодив автомобілі.
  • В Одесі пройшла потужна гроза. В результаті затопило один із супермаркетів. Також сильно підтопило місто Роздільна, що на Одещині.
  • Збитки і у Кам'янець-Подільській фортеці. На Лаській вежі вітер зняв покриття, також пошкоджено корпус пам'ятки.
  • Десятки повалених дерев та ріки на вулицях були і на Вінниччині та Буковині.