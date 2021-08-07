Світло відключили через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач. Наразі над тим, аби залагодити ситуацію, працюють бригади обленерго.

До теми Прогноз погоди на 7 серпня: у східні області прийдуть грози та спека до +34 градусів

Без світла залишились міста та села у 8 областях:

Полтавська – 78 населених пунктів,

Черкаська – 59,

Чернігівська – 55,

Одеська – 47,

Сумська – 40,

Хмельницька – 28,

Кіровоградська – 24,

Миколаївська – 8.

У 4 областях підтопило будинки та повалило дерева

Вимкненням світла через негоду у чотирьох регіонах не обійшлось. Шквальний вітер пошкодив покрівлі 20 будинків та повалив понад 160 дерев. Через зливу підтопило 6 житлових приміщень та 34 дворогосподарства.

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Зазначимо, що напередодні негода теж накоїла лиха в Україні.