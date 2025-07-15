Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на региональные Украинский гидрометеорологический центр. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

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В каких областях ожидаются грозы и шквалы?

Винницкая область

В регионе прогнозируют переменную облачность, ночью без осадков, а днем – кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду, однако днем возможны шквалы – от 15 до 20 метров в секунду.

Волынская область

Ожидают облачную погоду с прояснениями, а также кратковременный дождь. Ветер западный, 5 – 10 метров в секунду. Утром и днем – гроза, местами порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

Житомирская область

Синоптики пишут о переменной облачности и северо-западном ветре 7 – 12 метров в секунду. Ночью без существенных осадков, однако днем пройдет кратковременный дождь, возможны гроза и град, а также шквалы от 15 до 20 метров в секунду. Из-за этого в Житомире и области объявили желтый уровень опасности.

Львовская область

На территории области ожидаются грозы, утром и днем – местами град, шквалы от 15 до 20 метров в секунду, значительные дожди. По городу Львову – гроза, днем возможен град. Объявлен желтый уровень опасности.

Ивано-Франковская область

В регионе также объявили желтый уровень опасности. До конца дня 15 июля и в течение суток 16 июля прогнозируют грозы, град от 6 до 19 миллиметров, порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду и значительный дождь (15 – 29 миллиметров за 12 часов и меньше).

Ровенская область

Во второй половине дня 15 июля и в течение суток 16 июля в Ровно и области возможны грозы, местами шквалы от 15 до 20 метров в секунду и град. Объявлен желтый уровень опасности.

Хмельницкая область

На Хмельнитчине будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой кратковременный дождь, а днем – кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем также порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

Черновицкая область

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, но утром и днем – кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Киевская область

Ожидается переменная облачность. Ночью будет без осадков, а днем – кратковременные дожди, по области местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Черниговская область

В области – переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер западный, 3 – 8 метров в секунду. По Чернигову – без существенных осадков.

Напомним, циклон из Западной Европы принесет дожди и снижение температуры в западные регионы Украины, в частности 17 июля. На юге и востоке сохранится жара до +37 градусов, в центре до +34 градусов, а в столице в конце недели температура спадет до +24 – +27 градусов.