Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на регіональні Український гідрометеорологічний центр. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

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У яких областях очікують грози та шквали?

Вінницька область

У регіоні прогнозують мінливу хмарність, уночі без опадів, а вдень – короткочасний дощ і гроза. Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду, однак удень можливі шквали – від 15 до 20 метрів за секунду.

Волинська область

Очікують хмарну погоду з проясненнями, а також короткочасний дощ. Вітер західний, 5 – 10 метрів за секунду. Уранці та вдень – гроза, місцями пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Житомирська область

Синоптики пишуть про мінливу хмарність і північно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. Уночі без істотних опадів, проте вдень пройде короткочасний дощ, можливі гроза та град, а також шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Через це в Житомирі та області оголосили жовтий рівень небезпеки.

Львівська область

На території області очікують грози, уранці та вдень – місцями град, шквали від 15 до 20 метрів за секунду, значні дощі. По місту Львову – гроза, удень можливий град. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Івано-Франківська область

У регіоні також оголосили жовтий рівень небезпеки. До кінця дня 15 липня та протягом доби 16 липня прогнозують грози, град від 6 до 19 міліметрів, пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду та значний дощ (15 – 29 міліметрів за 12 годин і менше).

Рівненська область

У другій половині дня 15 липня та протягом доби 16 липня в Рівному та області можливі грози, місцями шквали від 15 до 20 метрів за секунду та град. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Хмельницька область

На Хмельниччині буде хмарно з проясненнями, уночі місцями невеликий короткочасний дощ, а вдень – короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, удень також пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Чернівецька область

За даними синоптиків, буде хмарно з проясненням. Уночі без істотних опадів, але вранці та вдень – короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Київська область

Очікують мінливу хмарність. Уночі буде без опадів, а вдень – короткочасні дощі, по області місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Чернігівська область

В області – мінлива хмарність, уночі без опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер західний, 3 – 8 метрів за секунду. По Чернігову – без істотних опадів.

Нагадаємо, циклон із Західної Європи принесе дощі та зниження температури в західні регіони України, зокрема 17 липня. На півдні та сході збережеться спека до +37 градусів, у центрі до +34 градусів, а в столиці наприкінці тижня температура спаде до +24 – +27 градусів.