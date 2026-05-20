Украинцев предупредили о грозе, граде и шквалах: где будет худшая ситуация

В нескольких областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий 20 – 21 мая. Синоптики прогнозируют грозы, град, сильные дожди и шквалы до 15 – 22 метров в секунду.

В большинстве регионов объявлен І уровень опасности – желтый. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В каких областях прогнозируют непогоду?

У Львовской области и Львове до конца суток 20 мая, а также утром и днем 21 мая прогнозируют грозы, град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Из-за опасных метеорологических явлений в регионе объявили желтый уровень опасности.

На Хмельницкой области в течение 20 мая ожидаются грозы и усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду. В области также действует І уровень опасности.

У Винницкой области 21 мая прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Днем местами возможны значительные осадки, град и шквалы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в области днем будет достигать 20 – 25 градусов тепла.

В Ивано-Франковской области синоптики прогнозируют умеренные дожди, местами значительные осадки и грозы. Также ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

В горных районах температура воздуха в течение суток составит 8 – 13 градусов тепла.

У Житомирской области 21 мая прогнозируют грозы, а в отдельных районах – град и шквалы до 20 метров в секунду.

У Черкасской области и Черкассах ожидаются грозы, местами сильный ветер до 17 – 22 метров в секунду и град размером 6 – 10 миллиметров. В регионе также объявили желтый уровень опасности.

На Ровенской области синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди и грозы. Днем местами возможен слабый град, а порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

У Черновицкой области днем 21 мая и ночью 22 мая ожидаются значительные дожди, грозы и ухудшение погодных условий.

Синоптики предупреждают, что за менее чем 12 часов может выпасть до 29 миллиметров осадков.

Чем опасна такая непогода и как уберечься?

Сильные грозы и шквалы могут вызвать падение деревьев, повреждение линий электропередач и затруднение движения транспорта. Во время града существует риск повреждения автомобилей, крыш домов и сельскохозяйственных культур.

Спасатели рекомендуют избегать пребывания вблизи старых деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач. Водителям советуют снижать скорость на дорогах и не парковать автомобили под деревьями.

Во время грозы не стоит находиться на открытой местности, вблизи водоемов или пользоваться металлическими предметами. В случае сильного ветра необходимо плотно закрыть окна и убрать с балконов предметы, которые может сорвать шквал.

Синоптики призывают жителей регионов следить за оперативными сообщениями об ухудшении погодных условий и быть особенно осторожными во второй половине дня 21 мая.

Какой погоды ожидать в ближайшие дни?

В конце мая в Украине ожидается незначительное снижение температуры воздуха. По предварительным прогнозам синоптиков, температура может опуститься на 3 – 5 градусов.

По словам Натальи Голени, существенного похолодания в Украине не прогнозируют, а изменения температуры прежде всего будут касаться ночного времени суток. Метеоролог объяснила, что сейчас наблюдается лишь тенденция к снижению температурных показателей.

В то же время более точный прогноз синоптики смогут предоставить ближе к соответствующим датам. В случае изменений погодных условий или появления новых метеоданных прогноз еще могут обновить.

Пока же в Украине продолжает удерживаться теплая весенняя погода с периодическими дождями и грозами в некоторых регионах.